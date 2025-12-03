বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:০৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কার রামেক হাসপাতালে চালু হলো মনোরোগ বিভাগ খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় পিরোজপুরে তাঁতি দলের দোয়া মাহফিল কর্ণফুলীতে নিপাহ ভাইরাস বিষয়ে আইইডিসিআর-এর অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় কালিয়াকৈরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত এল, ডি, পির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া Harbhajan Singh lauds ILT20, picks Abu Dhabi Knight Riders as favourites | Cricket News IND vs SA: Virat Kohli, Ruturaj Gaikwad tons in vain; South Africa beat India by four wickets to level series 1-1 | Cricket News খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় এভারকেয়ারে চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৮ দলের সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ উলটে নিহত ১
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কার


রাবি: বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) তিন শিক্ষক ও পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ৫৪৪তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) তিন শিক্ষক ও পাঁচ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অনীক কৃষ্ণ কর্মকারকে তিন বছরের জন্য সাময়িক বরখাস্ত ও ১০ বছর পরীক্ষা-সংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর ড. প্রভাষ কুমার কর্মকার ও ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, দুই শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল, এক শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও দুই শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪৪তম সিন্ডিকেট সভায় উপরিউক্ত বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিন্ডিকেটের তারিখ থেকে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

ড. প্রভাষ কুমার কর্মকার ও মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, ‘এটাকে স্থায়ী বা অস্থায়ী বলা যাবে না। ওনাদের বিষয়ে আবার একটি কমিটি তদন্ত করবে। ওই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বিশেষ কিছু কারণে শিক্ষার্থীদের নাম আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। তবে ফাইন্যন্স বিভাগের একটি ঘটনার সংশ্লিষ্টতা এখানে রয়েছে।’

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. মাঈন উদ্দীন বলেন, ‘ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অনীক কৃষ্ণ কর্মকারকে তিন বছরের জন্য সাময়িক বরখাস্ত ও ১০ বছর পরীক্ষা-সংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর ড. প্রভাষ কুমার কর্মকার ও ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য ফাইনাল টার্মিনেশনের সর্বশেষ তদন্ত কমিটি করা হয়। সেখানেই স্থায়ী সিদ্ধান্ত আসবে। তার আগ পর্যন্ত দুজনেই বরখাস্ত থাকবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘গত ১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্যাকাডেমিক ভবনে ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. হেদায়েত উল্লাহর কক্ষে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে একই বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঁদা নেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাংবাদিক ও আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থীসহ তিনজনকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের সার্টিফিকেটও বাতিল করা হবে। এছাড়া একই অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাবির সাবেক সমন্বয়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক সাংবাদিককে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
জবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

জবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চরম অনিয়ম

পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চরম অনিয়ম

নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

ঢাবিতে বহাল থাকছে শীতকালীন ছুটি, ক্লাস শুরু ২৮ ডিসেম্বর

ঢাবিতে বহাল থাকছে শীতকালীন ছুটি, ক্লাস শুরু ২৮ ডিসেম্বর

কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা ১৫ জানুয়ারি

কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা ১৫ জানুয়ারি

৩৫ বছরের অপেক্ষা শেষ, ফেব্রুয়ারিতে ভোট

৩৫ বছরের অপেক্ষা শেষ, ফেব্রুয়ারিতে ভোট

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
রামেক হাসপাতালে চালু হলো মনোরোগ বিভাগ
রামেক হাসপাতালে চালু হলো মনোরোগ বিভাগ
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় পিরোজপুরে তাঁতি দলের দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় পিরোজপুরে তাঁতি দলের দোয়া মাহফিল
কর্ণফুলীতে নিপাহ ভাইরাস বিষয়ে আইইডিসিআর-এর অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত
কর্ণফুলীতে নিপাহ ভাইরাস বিষয়ে আইইডিসিআর-এর অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় কালিয়াকৈরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় কালিয়াকৈরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
এল, ডি, পির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া
এল, ডি, পির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া
Harbhajan Singh lauds ILT20, picks Abu Dhabi Knight Riders as favourites | Cricket News
Harbhajan Singh lauds ILT20, picks Abu Dhabi Knight Riders as favourites | Cricket News
IND vs SA: Virat Kohli, Ruturaj Gaikwad tons in vain; South Africa beat India by four wickets to level series 1-1 | Cricket News
IND vs SA: Virat Kohli, Ruturaj Gaikwad tons in vain; South Africa beat India by four wickets to level series 1-1 | Cricket News
খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় এভারকেয়ারে চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় এভারকেয়ারে চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
৮ দলের সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ উলটে নিহত ১
৮ দলের সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ উলটে নিহত ১
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST