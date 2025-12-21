রবিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৮ অপরাহ্ন
রাবি বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সভাপতি শহীদ ইকবাল, সম্পাদক মাহবুব

  রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রফেসর ড. শহীদ ইকবাল সভাপতি, মোহাম্মদ মাহবুব আলম সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রফেসর ড. মানিকুল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

গত শুক্র ও শনিবার (১৯-২০ ডিসেম্বর) রাবির শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দর ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের ৫ম সম্মিলন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে এই তিনজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এদিন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদও গঠিত হয়। এই পরিষদ ২০২৬-২৭ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে। এবারের সম্মিলন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় ৩৩৯ জন অ্যালামনাসসহ মোট ৫৩০ জন অংশ নেন।

সম্মিলনে আগত অ্যালামনাই সদস্যরা। ছবি: সারাবাংলা

সম্মিলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় মুখরিত হয়ে ওঠে মতিহারের সবুজ ক্যাম্পাস।

এবারের সম্মিলনে কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক শেখ আতাউর রহমান এবং কবি, কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক জুলফিকার মতিন যৌথভাবে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই কলাবিদ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে দু’বছর পর পর এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়াও অ্যালামনাই থেকে বর্তমান শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তি দেওয়া হয়।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের ৫ম সম্মিলনে আগত অ্যালামনাই সদস্যরা। ছবি: সারাবাংলা

৫ম সম্মিলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি আপেল আব্দুল্লাহ, বিদায়ী কমিটির সভাপতি কবি জামিল রায়হান, মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট এলিনা খান, কথাশিল্পী উম্মে মুসলিমা, কবি বেলায়েত হোসেন, মল্লিকা সরকার, কবিতা গোস্বামী, সাংবাদিক মুহাম্মদ রবীউল আলম প্রমুখ।





