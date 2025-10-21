রাশিয়ার হামলায় বিদ্যুৎহীন ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ এলাকা

রুশ বাহিনীর ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ চেরনিহিভের বিস্তীর্ণ এলাকা।
সোমবার (২০ অক্টোবর) এ হামলা ঘটেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স।
চেরনিহিভ প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় চেরোনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র চেরনিহিভোব্লেনেরর্গো নামের একটি কোম্পানি।
সোমবার এক বিবৃতিতে কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎকেন্দ্র লক্ষ্য করেই হামলা পরিচালনা করা হয়েছিল এবং হামলার জেরে কেন্দ্রটি বেশ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। কোম্পানির বিবৃতিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কিছু বলা হয়নি।
চেরোনোবিল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৪৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ইউক্রেনীয় শহর স্লাভুতিচ।
শহরটির মেয়র ইউরি ফোমিচেভ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় জানিয়েছেন, সোমবার রুশ বাহিনীর হামলার পর থেকে বিদ্যুৎ নেই তার শহরে।