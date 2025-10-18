রোববার নির্বাচন কমিশনে যাবে এনসিপির প্রতিনিধিদল

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর একটি প্রতিনিধিদল রোববার (১৯ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে যাবে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে দলের যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, সকাল ১১টায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে যাবেন দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ ও যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা।
তবে ঠিক কী কারণে এনসিপির এ প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত জানানো হয়নি।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনায় রয়েছে। দলটি তাদের দলীয় প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা’ পাওয়ার দাবিতে অনড় অবস্থান নিয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের দাবি, ‘শাপলা’ প্রতীকের তালিকায় নেই—তাই এটি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয়।
এর আগে, গত ৯ অক্টোবর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেও প্রতীকের বিষয়ে কোনো সুরাহা পায়নি এনসিপির নেতারা।
বৈঠক শেষে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী সাংবাদিকদের বলেন, ‘এনসিপি শাপলা ছাড়া নিবন্ধন নেবে না এবং শাপলা ছাড়া এনসিপির নিবন্ধন হবে না। আমরা শাপলার অবস্থানেই রয়েছি। নির্বাচন কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি, কিন্তু তারা এখনো কোনো স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি।’