রোহিঙ্গাদের ১১.২ মিলিয়ন ডলারের এলপিজি সহায়তা দেবে যুক্তরাজ্য-কাতার

ঢাকা: রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ১১ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার তহবিল তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহে যৌথ ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য ও কাতার। রোববার (৭ ডিসেম্বর) ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্রিটিশ হাইকমিশনের বার্তায় উল্লেখ করা হয়, মানবিক প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্য কাতারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাজ্য গর্বিত। বাংলাদেশের কক্সবাজারে ৬ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য যৌথভাবে ১১ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার তহবিল ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ ও কাতার ।
যৌথ তহবিল ঝুঁকিপূর্ণ শরণার্থী পরিবারগুলিকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহে সহায়তা করবে, যার লক্ষ্য হল শরণার্থী শিবির এবং তার আশেপাশের জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং পরিবেশগত অবক্ষয় হ্রাস করা। আমরা এক সঙ্গে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং আরও টেকসই সম্প্রদায় তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।