শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৪২ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Dinesh Vijan On Postponing Ikkis Due To Dhurandhar: ‘This Film Requires Space To Breathe’ | Bollywood News Virat Kohli returns; Rishabh Pant to lead Delhi in Vijay Hazare Trophy — Full squad | Cricket News Zakir Khan Reacts To Javed Akhtar’s Remark On Abusive Language In Comedy: ‘The Culture He Represents…’ | Bollywood News India T20 World Cup 2026 squad announcement: Time, date and live streaming details | Cricket News Rakesh Bedi Defends Violence In Dhurandhar, Asks ‘Did Ram Kill Ravan Without Any Violence?’ | Bollywood News লন্ডন গেলেন ডা. জুবাইদা রহমান India T20 World Cup 2026 Squad Announcement Live Updates: Out-of-form Shubman Gill or in-form Yashasvi Jaiswal? Selectors face big dilemma সিরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা Shilpa Shinde ‘Never Thought’ She Would Return To Bhabiji Ghar Par Hain, Says It Is For Her Fans | Television News জনসচেতনতা কর্মসূচিকে উপেক্ষা, এইডস’র কবলে হাজারো মানুষ
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

লন্ডন গেলেন ডা. জুবাইদা রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
লন্ডন গেলেন ডা. জুবাইদা রহমান


ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে আটটার দিকে কাতার এয়ারের একটি বিমানে তিনি ঢাকা হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ধারণা করা হচ্ছে লন্ডন থেকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের সঙ্গে ডা. জুবাইদা রহমান পুনরায় দেশে ফিরতে পারেন।

জানা গেছে, তারেক রহমানের দেশে ফেরার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতেই ডা. জোবায়দা রহমান পুনরায় লন্ডনে ফিরছেন। দলীয় সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছাবেন।

ওই ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসে তারেক রহমানের সঙ্গে আরও পাঁচজন সফরসঙ্গীর টিকিট বুকিং দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও কন্যা জায়মা জারনাজ রহমান। এছাড়া তারেক রহমানের মিডিয়া টিমের প্রধান আবু আবদুল্লাহ সালেহ, পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আব্দুর রহমান সানি এবং তাবাসসুম ফারহানা নামের আরেকজনেরও টিকিট বুকিং রয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, শাশুড়ি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে গত ৬ ডিসেম্বর দেশে আসেন ডা. জুবাইদা রহমান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dinesh Vijan On Postponing Ikkis Due To Dhurandhar: ‘This Film Requires Space To Breathe’ | Bollywood News

Dinesh Vijan On Postponing Ikkis Due To Dhurandhar: ‘This Film Requires Space To Breathe’ | Bollywood News

Zakir Khan Reacts To Javed Akhtar’s Remark On Abusive Language In Comedy: ‘The Culture He Represents…’ | Bollywood News

Zakir Khan Reacts To Javed Akhtar’s Remark On Abusive Language In Comedy: ‘The Culture He Represents…’ | Bollywood News

Rakesh Bedi Defends Violence In Dhurandhar, Asks ‘Did Ram Kill Ravan Without Any Violence?’ | Bollywood News

Rakesh Bedi Defends Violence In Dhurandhar, Asks ‘Did Ram Kill Ravan Without Any Violence?’ | Bollywood News

সিরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা

সিরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা

Shilpa Shinde ‘Never Thought’ She Would Return To Bhabiji Ghar Par Hain, Says It Is For Her Fans | Television News

Shilpa Shinde ‘Never Thought’ She Would Return To Bhabiji Ghar Par Hain, Says It Is For Her Fans | Television News

‘Dharma Film Kyun Nahi Diya’: Akshay Kumar’s Niece Simar Asks Karan Johar After He Calls Her ‘Gorgeous’ | Bollywood News

‘Dharma Film Kyun Nahi Diya’: Akshay Kumar’s Niece Simar Asks Karan Johar After He Calls Her ‘Gorgeous’ | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST