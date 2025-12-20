লন্ডন গেলেন ডা. জুবাইদা রহমান

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে আটটার দিকে কাতার এয়ারের একটি বিমানে তিনি ঢাকা হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ধারণা করা হচ্ছে লন্ডন থেকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের সঙ্গে ডা. জুবাইদা রহমান পুনরায় দেশে ফিরতে পারেন।
জানা গেছে, তারেক রহমানের দেশে ফেরার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতেই ডা. জোবায়দা রহমান পুনরায় লন্ডনে ফিরছেন। দলীয় সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছাবেন।
ওই ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসে তারেক রহমানের সঙ্গে আরও পাঁচজন সফরসঙ্গীর টিকিট বুকিং দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও কন্যা জায়মা জারনাজ রহমান। এছাড়া তারেক রহমানের মিডিয়া টিমের প্রধান আবু আবদুল্লাহ সালেহ, পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আব্দুর রহমান সানি এবং তাবাসসুম ফারহানা নামের আরেকজনেরও টিকিট বুকিং রয়েছে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, শাশুড়ি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে গত ৬ ডিসেম্বর দেশে আসেন ডা. জুবাইদা রহমান।