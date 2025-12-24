লন্ডন ছেড়েছে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান

ঢাকা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানটি হিথ্রো বিমানবন্দর ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
এর আগে বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে সপরিবারে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন তারেক রহমান। সেখানে প্রয়োজনীয় ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে দেশে ফেরার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষ করেন তিনি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, তারেক রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজটি বুধবার রাত ১২টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়) হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১১টা ৪৫ মিনিটে উড়োজাহাজটির ঢাকায় অবতরণের কথা রয়েছে।
একই ফ্লাইটে তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে ফিরছেন তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এবং কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।
ঢাকায় পৌঁছানোর পর তারেক রহমানকে ঘিরে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিরাপত্তা ও প্রটোকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে। এ উপলক্ষে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।