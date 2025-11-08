লিবিয়া থেকে এক মাসে দেশে ফিরলেন ৯২৮ বাংলাদেশি

ঢাকা: এক মাসে লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন মোট ৯২৮ জন বাংলাদেশি। তিন দফায় এসব বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এখনো দেশটি থেকে আরও বেশ কিছু বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস।
লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, চলতি বছর অক্টোবর মাসে তিন দফায় ৯২৮ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এর মধ্যে গত ৯ অক্টোবর প্রথম ফ্লাইটে ৩০৯ জন, ২৩ অক্টোবর দ্বিতীয় ফ্লাইটে ৩০৯ জন, এবং ৩০ অক্টোবর তৃতীয় ফ্লাইটে ৩১০ জন বাংলাদেশিকে লিবিয়া সরকারের সহযোগিতায় দেশে ফেরত আনা হয়।
বর্তমানে লিবিয়ার ত্রিপলির তাজুইরা ও বেনগাজীর গানফুদা ডিটেনশন সেন্টারে অনেক বাংলাদেশি আটক রয়েছেন। এসব বাংলাদেশিদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের জন্য দূতাবাস কাজ করছে।
লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মুহাম্মদ খায়রুল বাশার জানান, লিবিয়ায় বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশ দূতাবাস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিপদগ্রস্ত ও অনিয়মিত অবস্থায় থাকা অভিবাসীদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছুকদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে দূতাবাস সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। দূতাবাসের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে এই অভিবাসীদের জেল ও জরিমানা মওকুফ করে নিরাপদে দেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।