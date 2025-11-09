রবিবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:২৮ অপরাহ্ন
নীতিগত সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদারের আশ্বাস
লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত ৩
৩ দফা দাবিতে প্রাথমিকের শিক্ষকেরা শহিদ মিনারে, চলছে কর্মবিরতি
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত ৩

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৫
লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের পৃথক বিমান হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন।

শনিবার (৮ নভেম্বর) এসব হামলা চালায় দখলদার বাহিনী। লেবাননের সরকারি জাতীয় সংবাদ সংস্থা (এনএনএ)-এর বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে প্রেস টিভি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে দুজন ছিলেন শেবা শহরের দুই ভাই। তারা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে হারমোন পর্বতের ঢালে একটি সড়ক দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

হামলার ফলে তাদের এসইউভি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং তারা নিহত হন।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই দুই ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে পরে জানিয়েছে, বারাশিত গ্রামে একটি গাড়িতে আরেকটি হামলায় আরও একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, এসব হামলা লেবাননের হিজবুল্লাহ সদস্যদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

তাদের দাবি, নিহত ব্যক্তিরা ২০২৪ সালে তেল আবিব ও হিজবুল্লাহর মধ্যে সই করা যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্য ‘হুমকি’ সৃষ্টি করছিলেন।

চুক্তি সইয়ের পর থেকে ইসরায়েল এমন অজুহাত দেখিয়ে বারবার লেবাননে নতুন হামলা চালিয়ে আসছে।

এর আগে, দক্ষিণ লেবাননের বিনত জবেইল শহরে একটি যানবাহনে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় সাতজন আহত হন।





