লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৪

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছে। হামলার স্থান নাবাতিহ জেলার কাফার্সি শহর। শনিবার (১ নভেম্বর) লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আলজারিরার।
রাষ্ট্র পরিচালিত লেবানন নিউজ এজেন্সি বলেছে, হামলায় ‘নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র’ ব্যবহার করে একটি গাড়ি লক্ষ্য করা হয়েছিল।
হামলার ঘটনায় লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধবিরতির ওপর চাপ বাড়তে পারে। রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন ইতোমধ্যেই সীমান্তে স্থায়ী শান্তি প্রয়াসের জন্য আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন।
২০১৩ সালে হামাসের নেতৃত্বে দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার পর গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করে। এক বছরেরও বেশি লড়াইয়ের পর ২০২৪ সালের নভেম্বরে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, হামলাটি হিজবুল্লাহর অবকাঠামো ধ্বংসের উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছিল। তারা বলেছে, এটি ‘তাৎক্ষণিক হুমকির’ জবাবে নেওয়া পদক্ষেপ। তবে হত্যাকাণ্ডের পিছনে বিস্তারিত প্রমাণ প্রকাশ করা হয়নি।
লেবানন সরকার হিজবুল্লাহকে সীমাবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইসরায়েল অভিযোগ করেছে, তবে হিজবুল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করছে।
এদিকে, রাষ্ট্রপতি আউন লেবাননের সশস্ত্র বাহিনীকে দক্ষিণে যেকোনও নতুন ইসরায়েলি অনুপ্রবেশের মোকাবিলার নির্দেশ দিয়েছেন।