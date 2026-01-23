শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:২৮ অপরাহ্ন
মাইকে ঘোষণা দিয়ে গরু চোর আটক শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ
বাংলাদেশ, শিক্ষা, সর্বশেষ সংবাদ

শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২২শে জানুয়ারি) দুপুর ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিছিলটি পৌরশহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে উত্তর চৌমুহনী প্রদক্ষিণ করে পুনরায় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়।

সমাবেশে বড়লেখা উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুর রহমান এবাদের সভাপতিত্বে এবং বড়লেখা উত্তর শাখার সভাপতি কাওসার আহমদের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মৌলভীবাজার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মহসিন আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবির সাজু, বড়লেখা শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক এমাদ, উত্তর শাখার সাধারণ সম্পাদক হানজালা আহমদ, দক্ষিণ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিকুর রহমান, সুজাউল মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল ইসলাম এবং বড়লেখা সরকারি ডিগ্রি কলেজ শাখার সভাপতি সাব্বির আহমদ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, শাকসু নির্বাচন কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়। এটি সাধারণ শিক্ষার্থী ও মেধাবীদের নির্বাচন—যারা আগামীর বাংলাদেশ গড়বে। এই নির্বাচন বানচাল করতে একটি কুচক্রিমহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা বলেন, আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ছাত্রশিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যদি কোনো মহল আবারও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তবে ছাত্রশিবির দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে। বক্তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দ্রুত শাকসু নির্বাচন দিতে হবে এবং নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ শুধু এখন সময়ের দাবি।

