শান্তিতে নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মদী গ্রেফতার

২০২৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নার্গিস মোহাম্মদীকে তার আটজন অনুসারীসহ গ্রেফতার করেছে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে আয়োজিত একটি স্মরণসভার অনুষ্ঠান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছ, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ইরানের কারাগার থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাওয়া নার্গিস মোহাম্মদীকে তার আটজন অনুসারীসহ আইনজীবী খসরু আলিকর্দির স্মরণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে গ্রেফতার করা হয়।
ওই আইনজীবীকে গত সপ্তাহে তার অফিসে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে নার্গিসের প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এই তথ্য জানিয়েছে।
গ্রেফতারের সময় নার্গিস মোহাম্মদীর সঙ্গে ছিলেন তার সহকর্মী সেপিদেহ গোলিয়ান, যিনি এর আগেও তেহরানের এভিন কারাগারে নার্গিসের সঙ্গে বন্দি ছিলেন।
নার্গিসের ফাউন্ডেশন এক্সে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানায়, একটি স্মরণসভায় খসরু আলিকর্দির স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাচ্ছিলেন তারা। এতে আরও বলা হয়, এই গ্রেফতার মৌলিক মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার চরম লঙ্ঘন।
নার্গিসের ভাই হামিদ মোহাম্মদী বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, গ্রেফতারের সময় নার্গিসের পায়ে আঘাত করা হয় এবং তাকে চুল ধরে টেনেহিচড়ে বের করা হয়।
নরওয়ের নোবেল কমিটি এক প্রতিক্রিয়ায় এই গ্রেফতারকে ‘নিষ্ঠুর’ তৎপরতা বলে নিন্দা জানিয়েছে। কমিটিটি নার্গিস মোহাম্মদীর গ্রেফতারের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, সংস্থাটি এ বিষয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং তারা দ্রুত এই নোবেলজয়ীর অবস্থানের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে ইরান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।