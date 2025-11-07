শুক্রবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৪৩ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

শান্তি আলোচনার মধ্যেই আফগানিস্তানে গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান

  শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৫
তুরস্কের ইস্তাম্বুলে যুদ্ধবিরতি জোরদারের লক্ষ্যে নতুন করে আলোচনা চলাকালেই আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান— এমন অভিযোগ তুলেছে কাবুল। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) আফগান সামরিক বাহিনীর একজন কর্মকর্তা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এ তথ্য জানিয়েছেন বলে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে।

আফগান সামরিক সূত্রের দাবি, পাকিস্তানি বাহিনী হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে সীমান্তবর্তী বেসামরিক এলাকায় গোলাবর্ষণ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানানো হয়, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে গোলাবর্ষণ চালানো হয়।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এক আফগান কর্মকর্তা বলেন, ‘ইস্তাম্বুলে চলমান আলোচনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এখনো পালটা আঘাত করা হয়নি।’

তবে এ বিষয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

সীমান্ত উত্তেজনা ও প্রেক্ষাপট

গত মাসের শুরুর দিকে কাবুলে একাধিক বিস্ফোরণের পর দুই দেশের সীমান্তে সংঘর্ষে অন্তত ৭০ জন নিহত হন বলে জাতিসংঘ জানিয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫০ জনই আফগান বেসামরিক নাগরিক।
পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি গত কয়েক বছরের মধ্যে আফগানিস্তান–পাকিস্তান সীমান্তে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘাত।

তালেবান ২০২১ সালে কাবুলে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সীমান্তে জঙ্গি তৎপরতা, নিরাপত্তা ইস্যু ও পাল্টাপাল্টি হামলার কারণে উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে চলছে।

দোহা চুক্তি ও আলোচনার অচলাবস্থা

এই সংঘাতের অবসানে তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় গত ১৯ অক্টোবর দোহায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছায় ইসলামাবাদ ও কাবুল। তবে গত সপ্তাহে তুরস্কে অনুষ্ঠিত সেই চুক্তির চূড়ান্ত আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হয়।

উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে ‘অবিশ্বাসী আচরণের’ অভিযোগ তোলে। বৃহস্পতিবার ইস্তাম্বুলে আলোচনার নতুন দফা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, স্থানীয় সময় রাত পর্যন্ত কোনো পক্ষই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত করেনি।

বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, এই আলোচনাও ব্যর্থ হলে সীমান্তে আবারও নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়তে পারে।





