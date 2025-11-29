শার্শায় বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ

বেনাপোল: যশোর-১ আসনে বিএনপির প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থী মফিকুল ইসলামকে তৃপ্তিকে পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির, সাধারন সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন ও সাবেক সভাপতি খায়রুজ্জামান মধুপন্থী নেতাকর্মীরা।
শনিবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক অবরোধ করে কয়েক হাজার নেতাকর্মী কাফনের কাপড় পরে অবস্থান নেন। এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। এতে করে যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন দলের জন্য ত্যাগ স্বীকারকারী ও মাঠের পরীক্ষিত নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে হঠাৎ করে একজন ‘সংস্কারপন্থী’ নেতাকে মনোনয়ন দেওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত প্রার্থী পরিবর্তন না করা হলে আন্দোলন আরও কঠোর হবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি দেন।
উপজেলা জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াসি উদ্দীন বলেন, ‘বিএনপির মহাসচিব বলেছেন প্রয়োজনে প্রার্থী পরিবর্তন করা হবে। আমরা সে আশায় মাঠে নেমেছি। যদি এই প্রার্থী বাতিল না করা হয়, তবে বিএনপি এই আসনে ঠকে যাবে।’
মহিবুল নামে এক নেতা বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলন-সংগ্রামে উপজেলা বিএনপি সভাপতি আবুল হাসান জহির ও সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন আমাদের পাশে ছিলেন। তাদের দুজনের একজন ছাড়া এই আসনে কেউ বিজয়ী হতে পারবেন না। আমরা আজীবন ধানের শীষের পক্ষে আছি, থাকবো।’
যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বাড়িছাড়া হয়েছি, কিন্তু উপজেলা বিএনপি সভাপতি আবুল হাসান জহির ও সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটনকে ছাড়িনি। দলের দুঃসময়ে যে নেতা কোনো দিন মাঠে ছিলো না তাকে মনোনয়ন দেওয়া হলো, এটা আমরা মানি না। যদি তিনি দলের দুর্দিনে থাকতেন, তাহলে মানতাম। কিন্তু এই অতিথি পাখিকে আমরা মানি না।’
বিক্ষোভ শেষে অবরোধকারীরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।