শাহবাগে মাদুর পেতে এনসিপির থিম সং উদ্বোধন

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনি থিম সং উদ্বোধন করা হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর শাহবাগে (শহীদ হাদি চত্বর) সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘরের সামনে মাদুর পেতে ঐই থিম সং লঞ্চ করা হয়। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এই থিম সং উদ্বোধন করেন।
এ সময় এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, আমরা থিম সং লঞ্চ করতে চেয়েছি রাজপথ থেকে যেখান থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে। আর আমরা খুব ফ্যান্সিভাবে ফাইভ স্টার হোটেল ভাড়া করে সেলিব্রেটিদেরকে এনে করতে পারিনি। আমরা মনে করছি এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষজন আছেন, আমাদের হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজন আছেন এবং আমরা তাদের রিপ্রেজেন্ট করি । আমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের থিম সং টি লঞ্চ করতে চেয়েছি। এমন কোন জায়গায় লঞ্চ করতে চাইনি যেখানে তাদের অনুপ্রবেশের অধিকার নেই। আপনারা দেখেছেন যে গণভোটের থিম সংটা লঞ্চ হয়েছে এটার সাথে আপনারা সবাই কম বেশি পরিচিত।
তিনি বলেন, আমরা এই থিম সং এর মাধ্যমে আমাদের পার্টির এবং নির্বাচনে আমরা কি কি কনসেপ্ট নিয়ে আসছি এবং একই সাথে শাপলাকলিকে পরিচিত করানো এই সবকিছু মিলিয়ে আজকের এই থিম সং। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি ভালো আউটপুট পেতে। আপনাদের সবার ভালো লাগবে এই প্রত্যাশা রাখছি ।