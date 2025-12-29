শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি স্থগিত করে নতুন সিদ্ধান্ত

ঢাকা: আসন্ন জাতীয় সংসদ ও গণভোট সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর গভর্নিং বডিতে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি বা সদস্যরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, তাদের সরিয়ে সেখানে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে যা বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেসব কলেজে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গভর্নিং বডি বা অ্যাডহক কমিটির সভাপতি কিংবা বিদ্যোৎসাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্বে আছেন, সেসব প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্নিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৯-এর ৭ ধারা অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতাবলে নতুনভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।
এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহরে অবস্থিত কলেজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শহরে অবস্থিত কলেজের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ের কলেজের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতির দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে বিদ্যোৎসাহী সদস্য পরিবর্তনের আবেদন করা হলে নতুন করে বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদেরকে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় যেসব কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য পরিবর্তন করা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যরা বহাল থাকবেন।