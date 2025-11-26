শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় এনসিপির নিন্দা

ঢাকা: ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শিক্ষা ও গবেষণা সেল। সংগঠনটির মতে, শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, লাঠিচার্জ কিংবা টিয়ারশেল নিক্ষেপ—যেকোনো সহিংসতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। একই সঙ্গে এটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার জবাবদিহিতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও শিক্ষা ও গবেষণা সেলের সহ-সম্পাদক মাহাবুব আলমের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীরা কয়েকদফা এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে সমস্যাটি তুলে ধরায় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পিএসসিসহ সরকারের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবির কোনো সমাধান মিলেনি। এনসিপির দাবি, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে গঠিত পিএসসি ও সরকারই চাকরিপ্রার্থীদের সবচেয়ে বেশি অবমূল্যায়ন করেছে।
এনসিপি মনে করে, দেশের মেধাবী তরুণ-তরুণীরা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পদ। তাদের যৌক্তিক দাবি মোকাবিলায় প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত সংলাপ ও সহমর্মিতা—দমন-পীড়ন নয়। এ ধরনের হামলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা কমিয়ে দেয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়।
এনসিপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে দেশের সব গণতান্ত্রিক শক্তিকে মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছে।