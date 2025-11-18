শিবির ও আপ বাংলাদেশের সম্মিলিত প্যানেল ঘোষণা

জবি: আসন্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রশিবির ও আপ বাংলাদেশ যৌথভাবে ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ নামে সম্মিলিত প্যানেল ঘোষণা করেছে।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহিদ রফিক ভবনের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্যানেলটি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম।
ঘোষিত প্যানেলে সিনিয়র হিসেবে রয়েছেন ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা এবং কনিষ্ঠ হিসেবে স্থান পেয়েছেন ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা।
প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনয়ন পেয়েছেন— সহ-সভাপতি (ভিপি): বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস): শাখা শিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আরিফ, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস): আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য মাসুদ রানা।
প্যানেলের অন্য পদগুলোতে রয়েছেন— মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক: নূরনবী, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক: ইব্রাহীম খলিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক: সুখীয়মন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক: নুর মোহাম্মদ, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক: হাবিব মোহাম্মদ ফারুক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: নবীন জয়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক: নাহিদ হাসান রাসেল, ক্রীড়া সম্পাদক: জারজিস আনোয়ার নাইম, পরিবহন সম্পাদক: তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক: মোস্তাফিজুর রহমান, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক: মো. সোহাগ আহমেদ, নির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী: শান্তা আক্তার, সালেম হোসেন সিয়াম, ফাতেমা আক্তার অওরীন, আকিব হাসান, হাফেজ কাজী আরিফ, মো. মেহেদী হাসান, আব্দুল্লাহ আল ফারুক।