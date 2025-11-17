‘শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় ‘ঐতিহাসিক মাইলফলক’: সামান্তা

ঢাকা: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় একে ‘ন্যায়বিচারের ঐতিহাসিক মাইলফলক’ বলে অভিহিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) গণমাধ্যমকে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘২৪-এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মানুষের অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের পথ উন্মোচন করেছে। তারা এই রায়কে সাধুবাদ জানাচ্ছে। ক্ষমতার দম্ভ চিরদিন টেকে না-এই রায় ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা।’
তিনি আরও দাবি করেন, হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ‘প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত’ হয়েছে। তার ভাষায়, ‘যে রায় আমরা পেয়েছি তা প্রপোরশনেট এবং ন্যায্য বিচার। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অবিলম্বে এই রায় কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি ভারত সরকারেরও উচিত হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়া।’