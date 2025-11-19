শেষ পর্যন্ত ইসির সংলাপে ডাক পেল না জাপাসহ ৭ দল

ঢাকা: নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর চলমান সংলাপে অবশেষে ডাক পায়নি নানা সমালোচনা ও বিতর্কের মধ্যে থাকা জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগের জোট শরিকে থাকা ছয়টি দল।
ইসি সূত্রে জানা গেছে, নিবন্ধিত সবগুলো দলকেই সংলাপে ডাকার নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবির পরিপ্রেক্ষতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে।
যদিও এর আগে, জাতীয় পার্টির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বরাবরই বলেছেন, ‘কাদের ডাকা হবে, তা ধাপে ধাপে জানানো হবে।’
যে সাতদল এবার আমন্ত্রণ পায়নি সেগুলো হলো- জাতীয় পার্টি-জেপি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ও বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন।
উল্লেখ্য, এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এক সপ্তাহ ধরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে।
সংলাপে নিবন্ধিত ৫৫ দলের মধ্যে ৪৮টিকে আমন্ত্রণ জানায় ইসি। নির্বাচন কমিশন ১৩, ১৬, ১৭ ও ১৯ নভেম্বর– এ চার দিনে দুই পর্ব করে সংলাপ করেছে। এতে ৪৮টি দলকে ডাকা হয়েছে। এছাড়া, আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে আর নিবন্ধন বাতিল হয়েছে ফ্রিডম পার্টি, ঐকবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন ও পিডিপি’র।