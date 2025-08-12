Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
শেষ হলো রাজশাহীতে বিভাগীয় বৃক্ষ মেলা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ
শেষ হলো রাজশাহীতে বিভাগীয় বৃক্ষ মেলা

মো: গোলাম কিবরিযা
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

পুরস্কার
বিতরণের মাধ্যমে শেষ হলো রাজশাহী বিভাগীয় বৃক্ষ মেলা। বৃক্ষ আমাদেরকে সবুজ ছায়া দেয়। অক্সিজেন দেয়, বৃক্ষ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন। কার্বন ডাই ক্ষতি কারক গাছ টেনে নেয়। ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করার জন্য, বাড়ির আশেপাশে ফাঁকা জায়গায় মূলত এই বিষয়গুলোই ছিল আজকের আলোচনার বিষয় বস্তু। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। আমরা গাছ কেটে ফেলছি কিন্তু গাছ লাগাচ্ছি না প্রতিটি মানুষের বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন রকমের গাছ লাগাতে হবে। শুধু গাছ লাগালেই হবে না, সেই গাছের যত্ন নিতে হবে। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন গ্রীন প্লাজায় আজ পক্ষ কালব্যাপী বৃক্ষ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হলো।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ খন্দকার আজিম আহমেদ বিভাগীয় কমিশনার। জনাব, আফিয়া ডাক্তার, রাজশাহী জেলা প্রশাসক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ডিআইজি, রাজশাহী রেন্জ। জনাব মোঃ সুবেদার ইসলাম বন সংরক্ষণ, বগুড়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রফিকুজ্জামান শাহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, রাজশাহী। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল নার্সারী মালিকদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী নার্সারি কে সম্মাননা টেস্ট এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং যারা অংশগ্রহণ করেছেন, সকল নার্সারি কে, সনদপত্র বিতরণ করা হয়। মেলার শেষ দিন ছিল জমজমাট বিভিন্ন রকম ফুলের গাছ ফলের গাছ, ঔষধি গাছ, ফলজ গাছে ভরপুর।মেলা শেষের দিন ও মেলাতে আসা বেশীর ভাগ দর্শক গাছ কিনে নিয়ে বাড়ি দিকে চলে যাচ্ছেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য। সবুজে ভরা সুন্দর এক ছায়া ঘেরা অনাবিল আনন্দ ঘন পরিবেশ।

