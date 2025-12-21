সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ঢাকা: ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এই ঘটনার ব্যাখ্যাকে বিভ্রান্তিকর প্রচার হিসেবে গ্রহণ করা যায় না বলে মনে করে ঢাকা। এছাড়া একজন যুবককে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশের আন্তঃসাম্প্রদায়িক অবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এ অঞ্চলের সব সরকারের দায়িত্ব।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার পর ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানায়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, গতকাল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের বাসভবনে অযৌক্তিক ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এটি ‘বিভ্রান্তিকর প্রচার’ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। দুর্বৃত্তদের হাই কমিশনের ঠিক বাইরে তাদের কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে থাকা কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। এই আয়োজিত বিক্ষোভ সম্পর্কে হাইকমিশনকে আগাম তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে ভারতে বাংলাদেশের সব কূটনৈতিক পোস্টের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন বাংলাদেশি নাগরিকের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলাকে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হিসেবে চিত্রিত করার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি।