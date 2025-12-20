সংবাদপত্রে হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় গুরুতর আঘাত: এইচআরডব্লিউ

ঢাকা: দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ (এইচআরডব্লিউ)।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, এ সব হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর একটি গুরুতর ও ভয়াবহ আঘাত।
বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা চালায় দুর্বত্তরা। এসব সহিংসতা এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন দেশটি দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে।
এইচআরডব্লিউ আরও বলছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা ও চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বাংলাদেশের নাগরিক পরিসরকে সংকুচিত করছে এবং নতুন করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর এশিয়া অঞ্চলের উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, তরুণ নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড ছিল একটি জঘন্য অপরাধ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দেশে যেভাবে জনতার সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা রোধে কর্তৃপক্ষকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।
তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত জরুরি। কিছু রাজনৈতিক পক্ষের সহিংসতায় উসকানি, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী এমনকি শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও ঝুঁকির মুখে ফেলছে।