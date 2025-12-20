শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৪৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘When I Watched You, I Felt…’: Amitabh Bachchan Praises Ananya Panday’s Performance In Kesari | Bollywood News ‘I know what to do’: After Shubman Gill’s omission from T20 World Cup squad, captain Suryakumar Yadav speaks up on his own form | Cricket News Nagma Mirajkar Slams Influencer Claiming She Underwent Body Contouring: ‘Haven’t Done Any Procedures’ | Television News ‘It’s not about form’: Suryakumar Yadav reveals real reason for Shubman Gill’s omission from T20 World Cup squad | Cricket News Radhika Apte Reveals She Once Missed Shah Rukh Khan’s Call, Wondered ‘Yeh Koi Prank Hai Kya?’ | Bollywood News সংবাদপত্রে হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় গুরুতর আঘাত: এইচআরডব্লিউ টিকটকে ট্রেন্ডিং বিষয় দ্রুত পাওয়ার উপায় Why Shubman Gill missed out on T20 World Cup 2026 selection: Ajit Agarkar breaks silence | Cricket News Rashmika Mandanna Was ‘Broken, Sobbing Uncontrollably’: The Girlfriend Director Recalls Filming ‘Toughest’ Scene | Telugu Cinema News দৌলতপুরে সারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিভাগের কঠোর তৎপরতা: তদারকিতে উপজেলা প্রশাসন
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সংবাদপত্রে হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় গুরুতর আঘাত: এইচআরডব্লিউ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
সংবাদপত্রে হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় গুরুতর আঘাত: এইচআরডব্লিউ


ঢাকা: দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ (এইচআরডব্লিউ)।

শুক্রবার (১৯ ডি‌সেম্বর) লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, এ সব হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর একটি গুরুতর ও ভয়াবহ আঘাত।

বিবৃ‌তি‌তে বলা হয়, ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা চালায় দুর্বত্তরা। এসব সহিংসতা এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন দেশটি দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে।

এইচআরডব্লিউ আরও বল‌ছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা ও চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বাংলাদেশের নাগরিক পরিসরকে সংকুচিত করছে এবং নতুন করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর এশিয়া অঞ্চলের উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, তরুণ নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড ছিল একটি জঘন্য অপরাধ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দেশে যেভাবে জনতার সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা রোধে কর্তৃপক্ষকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত জরুরি। কিছু রাজনৈতিক পক্ষের সহিংসতায় উসকানি, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী এমনকি শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও ঝুঁকির মুখে ফেলছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘When I Watched You, I Felt…’: Amitabh Bachchan Praises Ananya Panday’s Performance In Kesari | Bollywood News

‘When I Watched You, I Felt…’: Amitabh Bachchan Praises Ananya Panday’s Performance In Kesari | Bollywood News

Nagma Mirajkar Slams Influencer Claiming She Underwent Body Contouring: ‘Haven’t Done Any Procedures’ | Television News

Nagma Mirajkar Slams Influencer Claiming She Underwent Body Contouring: ‘Haven’t Done Any Procedures’ | Television News

Radhika Apte Reveals She Once Missed Shah Rukh Khan’s Call, Wondered ‘Yeh Koi Prank Hai Kya?’ | Bollywood News

Radhika Apte Reveals She Once Missed Shah Rukh Khan’s Call, Wondered ‘Yeh Koi Prank Hai Kya?’ | Bollywood News

টিকটকে ট্রেন্ডিং বিষয় দ্রুত পাওয়ার উপায়

টিকটকে ট্রেন্ডিং বিষয় দ্রুত পাওয়ার উপায়

Rashmika Mandanna Was ‘Broken, Sobbing Uncontrollably’: The Girlfriend Director Recalls Filming ‘Toughest’ Scene | Telugu Cinema News

Rashmika Mandanna Was ‘Broken, Sobbing Uncontrollably’: The Girlfriend Director Recalls Filming ‘Toughest’ Scene | Telugu Cinema News

দৌলতপুরে সারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিভাগের কঠোর তৎপরতা: তদারকিতে উপজেলা প্রশাসন

দৌলতপুরে সারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিভাগের কঠোর তৎপরতা: তদারকিতে উপজেলা প্রশাসন

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST