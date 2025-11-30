রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
IND vs SA: Sunil Gavaskar slams South Africa coach Shukri Conrad for ‘grovel’ remark – ‘I personally don’t believe in apologies’ | Cricket News Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল Premier League: Joshua Zirkzee ends goal drought; Manchester United stage comeback to beat Crystal Palace 2-1 | Football News ‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News Preity Zinta Celebrates Thanksgiving Virtually Over Video Calls: ‘Not Ideal To Be Away From Family…’ | Bollywood News Shah Rukh Khan makes witty remark after Andre Russell’s retirement call: ‘Any other jersey would indeed look weird on you’ | Cricket News আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ জরুরি: বেসিস প্রশাসক সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ


ইবি: কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রধান ফটক সংলগ্ন কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (পাঁচ ঘণ্টা) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন অংশ নেয়।

অবরোধ চলাকালীন সময়ে রাস্তার উভয় দিকে গাছের গুঁড়ি দিয়ে অবরোধ করে রাখে শিক্ষার্থীরা। এতে রাস্তার উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে বিকেল ৪টার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে আজ থেকেই কাজ শুরুর আশ্বাস দিলে রাস্তা ছাড়েন আন্দোলনকারীরা।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকনুজ্জামান, কুষ্টিয়ার সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল করিম, ঝিনাইদহের সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান, উপ-বিভাগ প্রকৌশলী জিয়া উদ্দিন ও সহকারী প্রকৌশলী ও স্টাফ অফিসার আহসানুল কবির এবং শৈলকূপা উপজেলার এসিল্যান্ড এস এম সিরাজুল সালেহীনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনকারীর বলেন, ইবি থেকে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ পর্যন্ত মহাসড়কের বড় অংশ এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও যাত্রীরা মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তায় চলাচল করছেন। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা দাবি জানালেও সংস্কারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমরা দুই জেলার প্রশাসনকে বাধ্য করে আমাদের যৌক্তিক দাবি আদায় করে নিতে চাই। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

তাদের দাবি, আজকে থেকেই খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কের সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলার প্রতিনিধি যে আশ্বাস দিয়েছেন তার দৃশ্যমান পদক্ষেপ না দেখলে পেলে আগামী সপ্তাহে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি চলবে।

কুষ্টিয়ার সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল করিম, কুষ্টিয়া সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং এটা চলমান থাকবে। আর টেন্ডারের মাধ্যমে পুরোপুরি সংস্কার কাজ, সেটিও তারপরে যথাসময়ে শুরু হবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের যে যেই অংশ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত আছে, সেই অংশগুলো আমাদের যতদূর আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করব দ্রুত সম্ভব।

ঝিনাইদহের সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান ভোগান্তি সৃষ্টিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, কালকে থেকে দুইটা করে ট্র্যাকের মাধ্যমে যতদিন মূল কাজ শুরু না হয় ততদিন পর্যন্ত আমাদের মেরামত কাজ চলবে। এছাড়া নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আপডেট জানাবো। যেসব শিক্ষার্থীরা মনে কষ্ট পেয়েছেন এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে আমরা এসব বিষয়ে আরও সিরিয়াস হবো।

এদিকে সড়ক অবরোধ করায় ভোগান্তিতে পড়েন দূরদূরান্তের যাত্রীরা। তারা বলেন, সড়কের অবস্থা আসলেই বেহাল। তবে রাস্তা আটকে দিলে দূরের যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এই বিষয়টিও বিবেচনায় আনা উচিত।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন

ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী

সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী

ভোটার তালিকার কারণে আটকে গেল ব্রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ

ভোটার তালিকার কারণে আটকে গেল ব্রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ

দেশে নতুন সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল উদ্ভিদ রোজেল

দেশে নতুন সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল উদ্ভিদ রোজেল

আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবসে ইবিতে সাইকেল র‍্যালি

আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবসে ইবিতে সাইকেল র‍্যালি

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST