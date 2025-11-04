মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৩৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
De De Pyaar De 2 Song 3 Shaukk Out: Jaaved Jaaferi And Meezan Jafri Face-Off Steals The Show | Bollywood News কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ মানিকগঞ্জে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা! – Corporate Sangbad কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা Ben Stokes signs England deal until 2027 Ashes | Cricket News সবাইকে নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়তে চাই: মোস্তফা জামান Was Saiyaara Success A PR-Stunt? Ashnoor Kaur Tells Gaurav Khanna In Bigg Boss 19 | Television News মুন্নু সিরামিকের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad রহিমা ফুডের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad Rajkummar Rao Reacts To Crowd Singing Maa Tujhe Salaam At Women’s World Cup Final | Watch | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সবাইকে নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়তে চাই: মোস্তফা জামান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
সবাইকে নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়তে চাই: মোস্তফা জামান


ঢাকা: ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান বলেছেন, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুন্দর ও কল্যাণমূলক সমাজ গঠনে কাজ করছে বিএনপি।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) তুরাগ থানার রানাভোলা ইউনিটের আয়োজনে এক উঠোন বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বিএনপি সবসময় জনগণের কল্যাণে কাজ করে এসেছে। জনগণের জন্য কাজ করছে—এই কথা জনগণকে বুঝাতে হবে। বিএনপি জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে এলাকায় গ্যাস ও মাদকের ভয়াবহ সমস্যা সমাধান করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।’

অনুষ্ঠানে তুরাগ থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী মো. চান মিয়া বেপারীর পক্ষ থেকে এক অসুস্থ কর্মহীন ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়।

৫৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির রানাভোলা ইউনিটের সভাপতি ইমন হোসেন মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন— ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, তুরাগ থানা বিএনপির আহ্বায়ক হারুনুর রশিদ খোকা, উত্তরখান থানা বিএনপি আহ্বায়ক সুলতান মাহমুদ বকুল, তুরাগ থানা বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী জহিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন খন্দকার ও হাজী মো. চান মিয়া বেপারী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ‘বিএনপি জনগণের দল। জনগণের অধিকার ও কল্যাণের জন্যই বিএনপি সবসময় কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
De De Pyaar De 2 Song 3 Shaukk Out: Jaaved Jaaferi And Meezan Jafri Face-Off Steals The Show | Bollywood News

De De Pyaar De 2 Song 3 Shaukk Out: Jaaved Jaaferi And Meezan Jafri Face-Off Steals The Show | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ

মানিকগঞ্জে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা! – Corporate Sangbad

মানিকগঞ্জে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা! – Corporate Sangbad

কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা

কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা

Was Saiyaara Success A PR-Stunt? Ashnoor Kaur Tells Gaurav Khanna In Bigg Boss 19 | Television News

Was Saiyaara Success A PR-Stunt? Ashnoor Kaur Tells Gaurav Khanna In Bigg Boss 19 | Television News

মুন্নু সিরামিকের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad

মুন্নু সিরামিকের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST