সবাইকে নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়তে চাই: মোস্তফা জামান

ঢাকা: ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান বলেছেন, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুন্দর ও কল্যাণমূলক সমাজ গঠনে কাজ করছে বিএনপি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) তুরাগ থানার রানাভোলা ইউনিটের আয়োজনে এক উঠোন বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘বিএনপি সবসময় জনগণের কল্যাণে কাজ করে এসেছে। জনগণের জন্য কাজ করছে—এই কথা জনগণকে বুঝাতে হবে। বিএনপি জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে এলাকায় গ্যাস ও মাদকের ভয়াবহ সমস্যা সমাধান করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।’
অনুষ্ঠানে তুরাগ থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী মো. চান মিয়া বেপারীর পক্ষ থেকে এক অসুস্থ কর্মহীন ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়।
৫৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির রানাভোলা ইউনিটের সভাপতি ইমন হোসেন মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন— ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, তুরাগ থানা বিএনপির আহ্বায়ক হারুনুর রশিদ খোকা, উত্তরখান থানা বিএনপি আহ্বায়ক সুলতান মাহমুদ বকুল, তুরাগ থানা বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী জহিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন খন্দকার ও হাজী মো. চান মিয়া বেপারী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ‘বিএনপি জনগণের দল। জনগণের অধিকার ও কল্যাণের জন্যই বিএনপি সবসময় কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।’