রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সমমনা ৮ দলের ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
সমমনা ৮ দলের ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা


ঢাকা: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং এর ওপর আগামী নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবিতে সমমনা আটটি রাজনৈতিক দল তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে সমমনা আটটি দলের নেতারা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কর্মসূচিগুলো হলো- আগামী ২০ অক্টোবর রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল, ২৫ অক্টোবর সকল বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল, ২৭ অক্টোবর সকল জেলা শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল। ২৭ অক্টোবরের মধ্যে দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক।

সংবাদ সম্মেলনে যেসব দাবি উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলো-

  • জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে আদেশ জারি ও আদেশের ওপর আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই গণভোট আয়োজন করা।
  • আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয়কক্ষে অথবা উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করা।
  • অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সকলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা।
  • ফ্যাসিস্ট সরকারের সকল জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা।
  • স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমেদ আব্দুল কাদের। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ ইউনুছ আহমাদ, যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান , খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমেদ আব্দুল কাদের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালাল উদ্দিন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহার, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মহাসচিব নিজামুল হক নাঈম প্রমুখ।





