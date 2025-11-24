সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:০৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Joined For BJP’s ‘India Shining’, Quit Due To ‘Emotional Toll’: Dharmendra’s Short-Lived Political Career | Movies News জিপিএইচ ইস্পাতের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad ‘Immensely popular in Pakistan’: Rashid Latif pays tribute to India’s cinema legend Dharmendra | Cricket News Dharmendra’s Friend And Sholay Writer Salim Khan Once Said ‘Both Of Us Have Seen A Lot Of Struggle’ | Bollywood News When Dharmendra met ‘mera pyaara beta’ Sachin Tendulkar | Cricket News Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News ডেঙ্গুতে ২ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৭০৫ IND vs SA: Kuldeep Yadav holds up a mirror; sets new mark for most balls faced by an Indian in the series | Cricket News সরকারের আচরণে মনে হচ্ছে গরিব শিক্ষকরা এই দেশের নাগরিক নন: রিজভী
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সরকারের আচরণে মনে হচ্ছে গরিব শিক্ষকরা এই দেশের নাগরিক নন: রিজভী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১০ সময় দেখুন
সরকারের আচরণে মনে হচ্ছে গরিব শিক্ষকরা এই দেশের নাগরিক নন: রিজভী


ঢাকা : নন–এমপিও শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ‘এই সরকারের আচরণ দেখে মনে হয় দেশের গরিব শিক্ষকরা যেন এই দেশের নাগরিকই নন।’

সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নন–এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবিতে চলমান আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। এ সময় রিজভী আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবিকে ‘শতভাগ ন্যায়সঙ্গত’ উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

রিজভী দাবি করেন, বিএনপি বিশ্বাস করে প্রধান উপদেষ্টা একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম হবেন। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু উপদেষ্টার আচরণ তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

তিনি বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারবেন বলে আমরা এখনও বিশ্বাস করি। কিন্তু সরকারের ভেতরের কিছু ব্যক্তির আচরণ দেখে মনে হয় তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।’

রিজভী বলেন, ‘গরিব মানুষের সন্তানদের পড়ান যেসব শিক্ষক, তারা নিজেই আজ অনাহারে–অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ সরকার তাদের সমস্যাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।’

এসময় রিজভী সরকারের উদ্দেশে বলেন, ‘শিক্ষকদের প্রতি এই উপেক্ষা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীর সংকটে ফেলবে। তারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন। তাদের অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।’

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রায় ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নন–এমপিও শিক্ষকরা বিগত ২৩ দিন ধরে রাজধানীতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। সম্মিলিত নন–এমপিও ঐক্যপরিষদের ব্যানারে শিক্ষকরা অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, বছরের পর বছর সরকারকে অনুরোধ জানানো হলেও এমপিওভুক্তির কোনও বাস্তব অগ্রগতি হয়নি। ফলে তারা আর্থিক অনটন, সামাজিক সংকট ও পেশাগত অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলেন, সরকার পরিবর্তন হলেও তাদের দুঃখ–দুর্দশার পরিবর্তন হয়নি। এমপিওভুক্তি না পাওয়ায় তাদের মাসিক বেতন, ভাতা, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য সুবিধার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

শিক্ষকরা জানান, দাবিনামা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তারা বলেন, ‘আমরা বাড়ি ফিরে গেলে আবার আমাদের দাবি stone হয়ে যাবে। তাই এমপিওভুক্তির সরকারি ঘোষণার আগ পর্যন্ত আন্দোলন বন্ধ হবে না।’

নন–এমপিও শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে প্রেস ক্লাব ও আশপাশ এলাকায় সারাদিন ধরেই ছিল বিক্ষোভ, স্লোগান ও প্রতিবাদের বিভিন্ন কর্মসূচি।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Joined For BJP’s ‘India Shining’, Quit Due To ‘Emotional Toll’: Dharmendra’s Short-Lived Political Career | Movies News

Joined For BJP’s ‘India Shining’, Quit Due To ‘Emotional Toll’: Dharmendra’s Short-Lived Political Career | Movies News

জিপিএইচ ইস্পাতের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad

জিপিএইচ ইস্পাতের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad

Dharmendra’s Friend And Sholay Writer Salim Khan Once Said ‘Both Of Us Have Seen A Lot Of Struggle’ | Bollywood News

Dharmendra’s Friend And Sholay Writer Salim Khan Once Said ‘Both Of Us Have Seen A Lot Of Struggle’ | Bollywood News

Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News

Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News

Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News

Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News

সাংবাদিকরা নিজেরাই রাজনীতিকদের পকেটে ঢুকে যান: মির্জা ফখরুল

সাংবাদিকরা নিজেরাই রাজনীতিকদের পকেটে ঢুকে যান: মির্জা ফখরুল

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST