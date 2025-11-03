‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন অভিযোগ করেছেন, সরকারের ভেতরের একটি অংশ আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, সরকারের ভেতরের কোনো একটা অংশ সংস্কারকে ভণ্ডুল করে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করছে।’
আখতার হোসেনের অভিযোগ, ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের বাইরে গিয়ে সরকারের একাংশ নিজেই ‘ঐকমত্য কমিশন হওয়ার’ চেষ্টা করছে, যা নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।
তিনি আরও বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ জমা দিয়েছে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই সরকার আদেশ জারি করার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আবার এক সপ্তাহ সময় নিয়ে নতুন আলোচনা ডাকায় মনে হচ্ছে সরকার সংস্কার নিয়ে সাপ-লুডো খেলছে।’
এনসিপির সদস্য সচিব বলেন, ‘আমরা ৯৬-এ পৌঁছে গিয়েছিলাম, সেটাকে আবার তিনে নামিয়ে আনা হয়েছে— একটা সাপ কেটেছে। এখন রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে।’
আখতার হোসেন সরকারের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘সরকারকে নিজেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ দিতে হবে। সামনের সংসদকে গাঠনিক ক্ষমতা প্রদান করে সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অভিপ্রায় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।’