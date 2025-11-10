সরকার পুনরায় চালুর পক্ষে মার্কিন সিনেটের ভোট

সরকার পুনরায় চালুর লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী অর্থায়ন বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট। এর মধ্য দিয়ে দেশটির ৪০ দিনের সরকারি শাটডাউন শেষের দিকে এগোচ্ছে। আল জাজিরার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।
রোববারের (১০ নভেম্বর) এ ভোটে ৬০ জন সিনেটর বিলটির পক্ষে এবং ৪০ জন বিপক্ষে ভোট দেন। আটজন ডেমোক্র্যাট সিনেটর দলীয় অবস্থান ভেঙে রিপাবলিকানদের প্রস্তাবিত এই বিলের পক্ষে ভোট দেন।
বিলটি সরকারের কার্যক্রম ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চালু রাখবে এবং খাদ্য সহায়তা ও আইনসভা শাখাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্য এক বছরের অর্থায়ন নিশ্চিত করবে।
তবে ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’ (এসিএ)-এর অধীনে স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি বাড়ানোর বিষয়ে কোনো তাৎক্ষণিক নিশ্চয়তা নেই। পরিবর্তে, রিপাবলিকান ও মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে হওয়া সমঝোতা অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে ভোট নেওয়া হবে।
সিনেটের অনুমোদনের পর বিলটি প্রতিনিধি পরিষদে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন পেলে তা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সইয়ের জন্য পাঠানো হবে, যার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ হতে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে বলে সিনেটের তথ্যমতে জানা গেছে।