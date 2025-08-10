Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৩:১২ অপরাহ্ণ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি:
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যাসহ সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, নির্যাতন, হুমকি ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদ ও এসব ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রবিবার(১০ আগষ্ট) দুপুরে শেরপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে শহরের মাধবপুরস্থ প্রেসক্লাব ভবনের সামনে ঘন্টাব্যাপী ওই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

Advertise here

শেরপুরে প্রেসক্লাবের সভাপতি কাকন রেজার সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন সোহেলের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাসান বাদল, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুগনিউর রহমান মনি, সিনিয়র সাংবাদিক দেবাশীষ সাহা রায়, জিএম আজফার বাবুল, মনিরুজ্জামান রিপন, সুলতান আহমেদ ময়না, নাঈম ইসলাম, জাহিদুল হক মনির প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ফ্যাসিস্ট শাসনামলের দেড় দশকে সাংবাদিক সাগর-রুনীসহ ১১৭ জন পেশাজীবীর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। গত ৩০ বছরে ৩৫ জন গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনার কোন সুষ্ঠু বিচার হয়নি। বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর মাত্র। আমরা চাই অন্তবর্তী সরকার সাংবাদিক হত্যার বিচার করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে।

মানববন্ধনে শেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেরাজ উদ্দিন, বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবু হানিফ, কোষাধ্যক্ষ জুবাইদুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও জেলায় কর্মরত অর্ধশতাধিক গণমাধ্যমকর্মী, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন
সর্বশেষ সংবাদ
৫০ বছর পরে সিংহে ত্রিগ্রহী রাজযোগ! সূর্য-চন্দ্র-বুধের তিন টানে খান খান খারাপ শক্তি
৫০ বছর পরে সিংহে ত্রিগ্রহী রাজযোগ! সূর্য-চন্দ্র-বুধের তিন টানে খান খান খারাপ শক্তি
সর্বশেষ সংবাদ
জবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় ৪৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা
জবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় ৪৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা
সর্বশেষ সংবাদ
আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির আড়ালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ পিসিসিপির
আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির আড়ালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ পিসিসিপির
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
কলকাতায় হোটেলে আগুন, ১৪ জনের মৃত্যু

কলকাতায় হোটেলে আগুন, ১৪ জনের মৃত্যু

 Aadhaar Card Sharing Securities: সাবধান! আধার কার্ড ব্যবহার এবং শেয়ার করার সময় এই নিয়মগুলো না মানলেই মুশকিল

Aadhaar Card Sharing Securities: সাবধান! আধার কার্ড ব্যবহার এবং শেয়ার করার সময় এই নিয়মগুলো না মানলেই মুশকিল

 সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

 SriLanka Crisis: কাজের জন্য শ্রীলঙ্কা যেতেই হবে আপনাকে? বিপদ এড়াতে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি

SriLanka Crisis: কাজের জন্য শ্রীলঙ্কা যেতেই হবে আপনাকে? বিপদ এড়াতে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি

 টাঙ্গাইলে ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার হেরোইন সহ আটক ৩

টাঙ্গাইলে ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার হেরোইন সহ আটক ৩

 যুব মহিলা লীগ নেত্রীর বিরুদ্ধেব্যাংকের অর্থ নয়-ছয়ের অভিযোগ

যুব মহিলা লীগ নেত্রীর বিরুদ্ধেব্যাংকের অর্থ নয়-ছয়ের অভিযোগ

 গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ : গুলিবিদ্ধ দুই শ্রমিক ঢামেকে

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ : গুলিবিদ্ধ দুই শ্রমিক ঢামেকে

 গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণ ও শরণার্থী সংস্থার দফতরে ইসরাইলের অভিযান

গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণ ও শরণার্থী সংস্থার দফতরে ইসরাইলের অভিযান

 দুর্নীতি ও অনিয়ম: জাহাঙ্গীর আলমকে দুদকে তলব – Corporate Sangbad

দুর্নীতি ও অনিয়ম: জাহাঙ্গীর আলমকে দুদকে তলব – Corporate Sangbad

 Watch: Orry Tries To Match Up With Atlee’s Energy On The Dance Floor

Watch: Orry Tries To Match Up With Atlee’s Energy On The Dance Floor
Advertise here