সাজিদ হত্যার বিচার ও সনদ উত্তোলনে জটিলতা দূরীকরণের দাবি ইবি শিক্ষার্থীদের

ইবি: শহিদ সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার বিচার ও সনদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যাবতীয় জটিলতা দূরীকরণের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে প্রশাসন ভবনের সামনে ‘বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলন’-এর ব্যানারে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।
এসময় শিক্ষার্থীরা জানান, ‘আমরা সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার বিচার চাই। পাশাপাশি সনদ উত্তোলনে শিক্ষার্থীদের যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, তার নিরসন চাই। সাজিদ হত্যার তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে সিআইডি ১৪ দিন পরপর ছাত্র সংগঠন এবং প্রশাসনের কাছে ব্রিফিং করে থাকে। আমরা সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এক্সেস চাই। এছাড়া সনদ উত্তোলনে যে দীর্ঘ এবং জটিল প্রসেস সে বিষয়ে ভিসি স্যারের হস্তক্ষেপ চাই, যেন সহজ এবং দ্রুততম সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সনদ তুলতে পারে।’
অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী খন্দকার আবু সায়েম বলেন, ‘সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এটা নিয়ে কতটুকু উদ্বিগ্ন আছে এবং তারা ছাত্রদের কাছে কিভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরছে এই বিষয় নিয়ে আজকের অবস্থান কর্মসূচি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদন উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজ করার দাবি আমাদের। প্রশাসন চাইলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এটি দ্রুত ও সহজ করতে পারে, কিন্তু তারা তা করছে না। ভর্তি থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নানা ঝামেলায় ফেলা হয়, যা অবিলম্বে পরিবর্তন করা উচিত। প্রশাসন সমাধানে না এগোলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে।’
অবস্থান কর্মসূচি শেষে শিক্ষার্থীরা জানান, প্রক্টর স্যার সিআইডি কনফারেন্সে শিক্ষার্থীদের এক্সেস দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছে এবং উপাচার্য স্যার দ্রুততম সময়ে যেন সনদ উত্তোলন করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলন’ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্রিয়াশীল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, সেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে যৌক্তিক দাবি আদায়ে গঠিত একটি প্লাটফর্ম।