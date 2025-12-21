সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:১৬ পূর্বাহ্ন
সামনে কঠিন সময়, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: তারেক রহমান

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
বগুড়া: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বগুড়া-৬ (সদর) আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তারেক রহমান বলেছেন, অতীতেও ধ্বংসের কিনারা থেকে দেশকে রক্ষা করেছে বিএনপি, এবারও করবে। তবে সামনে কঠিন সময় আসছে, তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে বগুড়া শহরের শহিদ টিটু মিলনায়তনে জুলাই শহিদদের স্মরণে ডিজিটাল স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আমি প্রথমেই শহিদ ওসমান হাদির মাগফেরাত কামনা করছি। জুলাই আন্দোলনে যেসব তরুণ ভাইদের হারিয়েছি তারা বাংলাদেশের সম্পদ।’

তিনি আরও বলেন, ‘ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সদস্যদের একত্র করা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল স্তম্ভ হচ্ছে ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহার। এতে উপকৃত হবে শিক্ষার্থীরা। আগামী দিনে বিএনপি যদি সরকার গঠন করে তাহলে যারা বিভিন্ন অনলাইন পেশায় জড়িত তাদের সুবিধা তৈরি করে দেওয়াটা হবে আমাদের লক্ষ্য।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ৩১ দফাকে মূল ৭টি দফায় নিয়ে এসে তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা হবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে। সারাদেশে এক লাখ নারী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে। যুবসমাজের জন্য ভাষা শিক্ষা দিব, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে। পাশাপাশি যাদের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যয়বহুল মনে হবে তাদের জন্য ফ্রি ওয়াইফাই’র ব্যবস্থা করা হবে।’

তারেক রহমান বলেন, ‘ ডিজিটাল স্মৃতিম্ভম্ভের অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে বগুড়া শহরের কেন্দ্রবিন্দু সাতমাথা ও সরকারি আজিজুল হক কলেজসহ ২০টি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সর্বস্তরের মানুষের জন্য ‘ফ্রি ওয়াই-ফাই’ সুবিধা চালু করা হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে জেলার আরও ৪০টি স্থানে এই সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।’

জুলাই আন্দোলনের শহিদ ও যোদ্ধাদের পাশাপাশি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে দেশ গড়ার কাজে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘দেশ এখন স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত। এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা। বগুড়া জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মোশারফ হোসেন এর সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও সাবেক মেয়র অ্যাড. একেএম মাহবুবুর রহমান, কৃষকদল কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র-সহ সভাপতি ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, সাবেক শিক্ষাবিদ একেএম ওয়াহিদুজ্জামান, সাবেক এমপি গোলাম মো. সিরাজ,আলহাজ কাজী রফিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ভিপি সাইফুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন চান, আলী আজগর তালুকদার হেনা, অ্যাডভোকেট হামিদুল হক চৌধুরি হিরু ও যুবদল নেতা আবু হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া পরিবারগুলোর সদস্য এবং আন্দোলনের আহত যোদ্ধারাও অংশ নেন।





