বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈর আফাজ উদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টারের সংবর্ধনা ও বর্ষ ‘Pretty humbling’: Nathan Lyon reacts after surpassing Glenn McGrath in Tests | Cricket News Before Mrs Desphande, Watch These Bollywood Murder Mystery Films যুবদল থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, স্বপদে ফিরলেন জনপ্রিয় তরুন নেতা সুমন মন্ডল Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan Make 1st Joint Appearance After Calling Divorce Rumours ‘Rubbish’ | Bollywood News সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে: গোলাম পরওয়ার Sourav Ganguly files Rs 50 crore defamation case over Lionel Messi Kolkata event chaos | Football News Vikramaditya Motwane Warns India’s OTT Industry Is At A ‘Dangerous Inflexion Point’ | Bollywood News বাকৃবির চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি অমৃতা, সম্পাদক সৌমিত্র IPL 2026: R Ashwin leaves out CSK from his top four, fourth pick comes as surprise | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে: গোলাম পরওয়ার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে: গোলাম পরওয়ার


ঢাকা: দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও মিশনারিগুলোতে হামলার হুমকির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এর নিন্দা এবং সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল, সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এই নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি, সম্প্রতি বেনামে ও তারিখবিহীন পত্রের মাধ্যমে দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও মিশনারিগুলোতে তৌহিদী ইসলামপ্রিয় জনতার নামজুড়ে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এ ধরনের ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অপতৎপরতার নিন্দা জানাচ্ছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছরের ইতিহাস স্বাক্ষী, এ দেশে মুসলিমসহ সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় অধিকারসহ সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করে আসছে। প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।’

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ইসলামী রাজনৈতিক দল। আমরা ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের ধর্মীয় অধিকারসহ সকল মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী খ্রিস্টান সম্প্রদায়সহ উপজাতি ও সকল ধর্মের মানুষের প্রতি এই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে যে, দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় অধিকারসহ তাদের জানমাল, ইজ্জত-আব্রু ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ।’

তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দিতে দেশবাসী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈর আফাজ উদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টারের সংবর্ধনা ও বর্ষ

কালিয়াকৈর আফাজ উদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টারের সংবর্ধনা ও বর্ষ

Before Mrs Desphande, Watch These Bollywood Murder Mystery Films

Before Mrs Desphande, Watch These Bollywood Murder Mystery Films

যুবদল থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, স্বপদে ফিরলেন জনপ্রিয় তরুন নেতা সুমন মন্ডল

যুবদল থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, স্বপদে ফিরলেন জনপ্রিয় তরুন নেতা সুমন মন্ডল

Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan Make 1st Joint Appearance After Calling Divorce Rumours ‘Rubbish’ | Bollywood News

Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan Make 1st Joint Appearance After Calling Divorce Rumours ‘Rubbish’ | Bollywood News

Vikramaditya Motwane Warns India’s OTT Industry Is At A ‘Dangerous Inflexion Point’ | Bollywood News

Vikramaditya Motwane Warns India’s OTT Industry Is At A ‘Dangerous Inflexion Point’ | Bollywood News

Vijay Changed His Plane Mid-Campaign, Here’s The Per-Day Cost Of His Private Jet To Coimbatore

Vijay Changed His Plane Mid-Campaign, Here’s The Per-Day Cost Of His Private Jet To Coimbatore

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST