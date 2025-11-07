সারাদেশে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি

ঢাকা: আজ ৭ নভেম্বর (শুক্রবার) ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এ উপলক্ষ্যে সারাদেশে শোভাযাত্রা, আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি। সারাবাংলার ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্টদের পাঠানো প্রতিবেদন—
কুমিল্লা: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে কুমিল্লা জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন। জেলা শহরের কান্দিরপাড় জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে টাউনহলে সমাবেশ করে দলটির নেতাকর্মীরা।
এ সময় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন চেয়ার পারসনের উপদেষ্টা হাজী আমিনুর রশীদ ইয়াছিন। র্যালিতে জেলা ও মহানগর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
ইবি: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, ভারপ্রপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পটুয়াখালী: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন থেকে ভাইস-চ্যান্সেলর এর নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসির কনফারেন্স কক্ষে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। আলোচনা সভাটির আয়োজন করে পবিপ্রবি ইউট্যাব, জিয়া পরিষদ, ছাত্রদল ও জাতীয়তাবাদী কর্মচারীবৃন্দ।
পাবনা: পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপিত হয়েছে। বিকেলে দাশুড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়।
পরে আলোচনা সভা ও কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী, কেন্দ্রীয় শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক এবং পাবনা সদর (পাবনা-৫) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক, ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া (পাবনা-৪) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব।
কুষ্টিয়া: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আয়োজনে শোভাযাত্রায় জনশ্রুত সৃষ্টি হয়। আজ বিকেলে কুষ্টিয়া পৌরসভা চত্বর থেকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র্যালী শুরু হয়ে শহরের এন.এস রোড প্রদিক্ষণ করে বড়বাজার রেলগেটে গিয়ে শেষ হয়।
আয়োজিত শোভাযাত্রায় কুষ্টিয়া-৩ আসনে বিএনপির মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার, কুষ্টিয়া-২ আসনে বিএনপির মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিষ্টার রাগিব রউফ চৌধুরীসহ কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আহবায়ক কুতুব উদ্দিন আহম্মেদ, বিএনপির অঙ্গসহযোগী সংগঠনের কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ গ্রহন করেন।
পিরোজপুর: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌরসভা চত্বর থেকে বিশাল র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক সমাবেশে পরিণত হয়। র্যালিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী ব্যানার, ফেস্টুন ও জাতীয় পতাকা হাতে অংশ নেন। শ্লোগানে মুখরিত এই র্যালি শহরজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।
পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এস. এম. সাইদুল ইসলাম কিসমত। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও সাংবাদিক নেতা হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান, এডভোকেট সৈয়দ সাব্বির আহম্মেদ প্রমুখ। সভাটি পরিচালনা করেন জেলা বিএনপির নেতা হাসানুল কবীর লীন।
আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন টিপু, জেলা কৃষক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ বাচ্চু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি, সদস্য সচিব তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান তুষার, সদস্য সচিব এমদাদুল হক মাসুদ, জেলা জাসাস সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এবং জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রহিমা আক্তার হাসি প্রমুখ।