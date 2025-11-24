সিংড়ায় বিএনপি নেতা অধ্যক্ষ আনুর উঠান বৈঠক

নাটোর: নাটোরের সিংড়ায় তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে লিফলেট বিতরণ ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের হুলহুলিয়া গ্রামে এ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য ও নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু।
১নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মো. আব্দুল মজিদ তালুকদারের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও ওয়ার্ড নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক শারফুল ইসলাম বুলবুল, ইটালী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বজলার রহমান বাচ্চু, তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন, উপজেলা বিএনপির সদস্য এডভোকেট শামীম হোসেন, রফিকুল ইসলাম বুলেট, পৌর বিএনপির সদস্য মহিদুল ইসলাম, আতিকুর রহমান লিটন, রেজাউল করিম বাবলু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মো. হিরাদুল ইসলাম, চৌগ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি খালেকুজ্জামান রঞ্জু, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহাদত হোসেন মিন্টু, চৌগ্রাম ইউনিয়ন ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. এমদাদুল হক মিলন প্রমুখ।