রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সিলেট থেকে ঢাকার পথে বিএনপির ২ লাখ নেতাকর্মী

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
সিলেট থেকে ঢাকার পথে বিএনপির ২ লাখ নেতাকর্মী


সিলেট: প্রায় দেড় যুগের নির্বাসিত জীবন ও নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) স্বদেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে স্বাগত জানাতে সিলেট বিভাগ থেকে ঢাকায় অন্তত দুই লাখ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সমাগম ঘটবে বলে বিএনপি নেতারা দাবি করছেন।

বাস-ট্রেনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়েও নেতাকর্মীরা এক সপ্তাহ আগ থেকে ঢাকায় যাওয়া শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন সিলেট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী।

সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি এবং বিভিন্ন নির্বাচনি আসনের মনোনীত দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সিলেট-৬ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী সারাবাংলাকে জানান, ‘সিলেট মহানগর থেকে প্রায় ৫০ হাজার ও জেলা থেকে ২০ হাজার এবং সিলেটের ১৯ টি নির্বাচনি আসন মিলিয়ে পুরো বিভাগ থেকে প্রায় দুই লাখের বেশি নেতাকর্মী ঢাকায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

তিনি বলেন, তার নির্বাচনি এলাকা সিলেট -৬ আসন (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ) থেকে ২০টি বাস ছাড়াও মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে দলের নেতাকে স্বাগত জানাতে।

এছাড়াও দলের পক্ষ থেকে ভাড়া করা বাস ও মাইক্রোবাসের পাশাপাশি অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছেন। সিলেট রেল স্টেশন থেকে নির্ধারিত ট্রেনের সাথে অতিরিক্ত বগি সংযোজন করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিলেট রেল স্টেশন ও কদমতলী বাস টার্মিনালে নেতাকর্মীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে।

শুধু সিলেট জেলা থেকে অর্ধলাখের বেশি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢাকায় সমাগম হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এমরান চৌধুরী বলেন, ‘এ ধরনের সাড়া অতীতে আমরা কখনও পাইনি। অন্যান্য সময়ে যে পরিমাণ লোক বিএনপির কর্মসূচিতে আসত, তার চেয়ে এবার কয়েক গুণ বেশি নেতাকর্মী তারেক রহমানকে ভালোবেসে স্বাগত জানাতে ঢাকা যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে অনেকেই ঢাকা পৌঁছে গেছেন ‘

তিনি বলেন, যাদের ঢাকায় থাকার ব্যবস্থা আছে, তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে নিজ দায়িত্বে চলে যেতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সিলেট বিএনপির পক্ষ থেকে দুইশটির বেশি বাস, মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে।

সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে কেবল বিএনপি নয়, সাধারণ মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। তারেক রহমান লন্ডন থেকে প্রথমে সিলেটের মাটিতে বিমানে অবতরণ করবেন, এ কারণেও সিলেটের মানুষদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা রয়েছে।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে জানিয়ে বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সিলেট-৪ আসনের দলটির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সিলেটের যেদিকে যাবেন সবদিকেই এই একই আলোচনা। আর সিলেট থেকে ঢাকামূখী সব পরিবহনেরই টিকিট আগে থেকে ফুরিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষজনও এই ঐতিহাসিক মূহূর্তের সাক্ষী হতে ঢাকায় যাচ্ছেন।





