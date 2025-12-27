সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া

দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের জেরে চলমান সংঘর্ষ বন্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) কম্বোডিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। খবর এএফপির।
বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা স্বাক্ষর করার পরই ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। যুদ্ধবিরতির আওতায় সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি বেসামরিক মানুষ, স্থাপনা ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর সব ধরনের হামলা বন্ধ করা হবে।
চলতি মাসে সীমান্ত সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ পর্যন্ত অন্তত ৪৭ জন নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ১০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন।
যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় সব ধরনের সেনা চলাচল স্থগিত থাকবে এবং বাস্তুচ্যুত সাধারণ মানুষকে দ্রুত নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া সীমান্তে মাইন অপসারণ, সাইবার অপরাধ দমন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারে একমত হয়েছে দুই দেশ।
প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই সংঘর্ষ চলছিল। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর তিন দিনের আলোচনার মাধ্যমে এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মালয়েশিয়াও দুই দেশকে যুদ্ধবিরতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিল।