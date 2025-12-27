শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:১২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
How Are Condom Made? Bigg Boss 19’s Tanya Mittal Gives A Tour Of Her Factory | Television News Ashes: 15-year wait over! England beat Australia in chaotic fourth Test at MCG | Cricket News Jackky Bhagnani Thanks Fans For Making His Birthday ‘So Special’ | Bollywood News সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া ‘That Indian side wasn’t great’: Alastair Cook’s brutal take on England’s 2-2 series draw | Cricket News Salman Khan Gets Birthday Wishes From Bodyguard Shera: ‘Aap Salamat Rahe Maalik’ | Bollywood News শহিদ হাদির কবর জিয়ারতে বের হয়েছেন তারেক রহমান Massive! Deepti Sharma smashes records, becomes first Indian cricketer to … | Cricket News Mannara Chopra Reveals If Priyanka Chopra Has Been Like A Godmother To Her: ‘She Guides Me…’ | Bollywood News MS Dhoni at Salman Khan birthday party: Fans chant ‘Mahi bhai’ – WATCH | Cricket News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া


দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের জেরে চলমান সংঘর্ষ বন্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) কম্বোডিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। খবর এএফপির।

বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা স্বাক্ষর করার পরই ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। যুদ্ধবিরতির আওতায় সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি বেসামরিক মানুষ, স্থাপনা ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর সব ধরনের হামলা বন্ধ করা হবে।

চলতি মাসে সীমান্ত সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ পর্যন্ত অন্তত ৪৭ জন নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ১০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন।

যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় সব ধরনের সেনা চলাচল স্থগিত থাকবে এবং বাস্তুচ্যুত সাধারণ মানুষকে দ্রুত নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া সীমান্তে মাইন অপসারণ, সাইবার অপরাধ দমন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারে একমত হয়েছে দুই দেশ।

প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই সংঘর্ষ চলছিল। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর তিন দিনের আলোচনার মাধ্যমে এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মালয়েশিয়াও দুই দেশকে যুদ্ধবিরতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিল।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
How Are Condom Made? Bigg Boss 19’s Tanya Mittal Gives A Tour Of Her Factory | Television News

How Are Condom Made? Bigg Boss 19’s Tanya Mittal Gives A Tour Of Her Factory | Television News

Jackky Bhagnani Thanks Fans For Making His Birthday ‘So Special’ | Bollywood News

Jackky Bhagnani Thanks Fans For Making His Birthday ‘So Special’ | Bollywood News

Salman Khan Gets Birthday Wishes From Bodyguard Shera: ‘Aap Salamat Rahe Maalik’ | Bollywood News

Salman Khan Gets Birthday Wishes From Bodyguard Shera: ‘Aap Salamat Rahe Maalik’ | Bollywood News

শহিদ হাদির কবর জিয়ারতে বের হয়েছেন তারেক রহমান

শহিদ হাদির কবর জিয়ারতে বের হয়েছেন তারেক রহমান

Mannara Chopra Reveals If Priyanka Chopra Has Been Like A Godmother To Her: ‘She Guides Me…’ | Bollywood News

Mannara Chopra Reveals If Priyanka Chopra Has Been Like A Godmother To Her: ‘She Guides Me…’ | Bollywood News

Ahan Shetty Says Border 2 Is A Tribute To ‘Real Heroes Who Wear The Uniform’ | Bollywood News

Ahan Shetty Says Border 2 Is A Tribute To ‘Real Heroes Who Wear The Uniform’ | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST