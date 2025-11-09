সুদানের গণহত্যা বন্ধে বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান হিউম্যানি ওয়াচের

ঢাকা: সুদানের চলমান মানবিক বিপর্যয়, বিশেষ করে দারফুরে সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে ‘Bangladesh Stands with Sudan–March for Awareness and Humanity’ শীর্ষক সচেতনতা পদযাত্রা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চত্ত্বর থেকে রাজু ভাস্কর্যের দিকে এসে শেষ হয়। মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যানি ওয়াচ’র উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। পদযাত্রায় সুদানে চলমান গণহত্যা ও মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন তথ্যসংকলন করেছে গবেষণা সংস্থা পিপড়া।
আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন হিউম্যানি ওয়াচের সভাপতি মুহাম্মদ মেহেদী হাসান মুন্না, সাধারণ সম্পাদক তাশাহুদ আহমেদ রাফিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক জাকারিয়া এবং অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল্লাহ সালেহীন অয়নসহ বহু মানবাধিকার সচেতন শিক্ষার্থীরা।
হিউম্যানি ওয়াচের সভাপতি মু. মেহেদী হাসান মুন্না বলেন, ‘আজ যখন আমরা এখানে সমবেত হয়েছি; ঠিক সেই সময়টাতে দারফুর, করডোফানে পণ্যের মতো বিক্রি করা হচ্ছে নারীদের, গণহত্যা চলছে, একদিকে দুর্ভিক্ষ, আরেকদিকে আশ্রয়হীন মানুষ নিজেদের পোড়া ঘর-বাড়ি ছেড়ে জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান জানাব নেমে আসুন মানবতার জন্য, নেমে আসুন শান্তির জন্য।’
ডাকসুর মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক মো. জাকারিয়া বলেন, ‘নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। আমি অনুরোধ করব প্রধান উপদেষ্টা যেন নিজের জায়গা থেকে যথাযথ উদ্যোগ নেন।’
এছাড়াও পদযাত্রা চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা মানবিক বার্তা সম্বলিত স্লোগান দেন এবং আয়োজক সংগঠন হিউম্যানি ওয়াচ সুদান সংকট নিরসনে কূটনৈতিক প্রচার, মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের আওতায় দোষীদের বিচারের দাবি জানান।