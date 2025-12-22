সুদানের দারফুর বাজারে ড্রোন হামলায় নিহত ১০

সুদানের উত্তর দারফুর একটি ব্যস্ত বাজারে ড্রোন হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। তবে কারা এই হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চিত করা যায়নি। চলমান গৃহযুদ্ধের মধ্যে হামলাটি পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় উদ্ধারকারী সংগঠনগুলো।
সুদানের সেনাবাহিনী বা প্যারামিলিটারি গ্রুপ আরএসএফের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এদিকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকায়ও সংঘর্ষ দিন দিন বেড়ে চলেছে।
মানবাধিকার সংস্থা নর্থ দারফুর ইমার্জেন্সি রুমস কাউন্সিল জানিয়েছে, শনিবার (২০ ডিসেম্বর) আরএসএফের নিয়ন্ত্রণাধীন মালহার শহরের আল-হারা মার্কেটে এ ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে।
আরব নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের সেনাবাহিনী ও আরএসএফের সংঘাতে এখন পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে প্রায় এক কোটি ২০ লাখ মানুষ। জাতিসংঘ বলছে, এটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুত ও ক্ষুধা সংকট।
সংঘাতের সর্বশেষ কেন্দ্র এখন দক্ষিণ কর্দোফান। কাদুগলি ও নিকটবর্তী ডিলিং শহর দুটিই আরএসএফের অবরোধে রয়েছে। গত সপ্তাহে আরএসএফ ব্রনো এলাকায় দখল নেয়, যা কাদুগলি-ডিলিং সড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা লাইন।