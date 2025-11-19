সুষ্ঠু নির্বাচনে শক্ত অবস্থান নিয়ে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান মঈন খানের

ঢাকা: সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) শক্ত অবস্থান নিয়ে নিজেদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে অনুষ্ঠিত সংলাপে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সংলাপে নির্বাচনি আচরণবিধি, প্রযুক্তি ব্যবহার ও স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দেন মঈন খান। তিনি বলেন, ‘রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগে সরকারের লোকবল ধার না নিয়ে কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার করা উচিত, যা নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর মূল দায়িত্ব হলো নিয়ম মেনে নির্বাচন করা। তফসিল ঘোষণার পর সব দলকে আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়; স্বাধীনতা সবসময় কিছু নিয়মের মধ্যে থাকে।’
অঙ্গীকারনামা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অতীতের কোনো নির্বাচনে এমন কাগজে সই দিতে হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ না করলে এসব কাগজে কোনো পরিবর্তন আসবে না। এজন্য তিনি নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত জটিলতা না বাড়িয়ে প্রক্রিয়াটি সহজ রাখার পরামর্শ দেন।
প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এআই– নির্ভর ভুয়া তথ্য নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বাক-স্বাধীনতার অপব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়। ‘ফ্রিডম ইজ নট অ্যাবসলিউট’—উল্লেখ করে তিনি দায়িত্বশীল ব্যবহারের ওপর জোর দেন।’’
এ ছাড়া সংলাপে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, লিঙ্গ-বৈষম্যহীনতা এবং ধর্মকে রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যবহার না করা— এ সাবজেক্টগুলোতেও সমর্থন জানান মঈন খান। ধর্মীয় উপাসনালয়কে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার না করার পক্ষে নিজের স্পষ্ট অবস্থানও তুলে ধরেন তিনি।