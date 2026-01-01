সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: বছরের প্রথম কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯ টি কোম্পানির ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ১৫ হাজার ১৬২ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৬৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৩৮ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৪৫.২৮ পয়েন্ট বড়ে ৪৯১০.৬১ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৫.৮৮ পয়েন্ট কমে ১৮৬৯.৪২ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৫.২৯ পয়ে›বেড়ে ১০০৬.০০ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ২৬৩ টির, কমেছে ৬৬ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৬২ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, উত্তরা ব্যাংক, সিম টেক্স, সোনালি পেপার, সিটি ব্যাংক, রহিমা ফুড, সায়হাম কটন, স্কয়ার ফার্র্মা, মালেক স্পিনিং ও সামিট অ্যালায়েন্স পোর্র্ট ।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: এপেক্স স্পিনিং, রূপালি ব্যাংক, ইবিএল ১ম মি. ফা., সাযহামটেক্স, মনোস্পুল পেপার, দেশ গার্মেন্ট, এনসিসিবি ১ম মি. ফা., ওরিয়ন ইনফিউশন, এনআরবিসি ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: আরামিট লি:, তুংহাই ইন্ডা:, নূরানী ডাইয়িং, আইএফআইসি ১ম মি. ফা., ১ম জনতা মি. ফা., এফবিএফ আইএফ, ফনিক্স ফাইন্যান্স, সিটি জেনারেল ইন্সু:, ডিবিএইচ ১ম মি. ফা, ও বিডি থাই ফুডস লি:
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮০৭৭৯২১৪০৪৭১.০০।