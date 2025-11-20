সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় যোগ দিতে পারেন খালেদা জিয়া

ঢাকা: শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহি আকবর এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।
ফজলে এলাহি আকবর জানান, ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) আজকে শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ। তবে আগামীকাল শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন হলে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার।
এর আগে খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ একাধিক শীর্ষ নেতাকে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।