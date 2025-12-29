সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:২২ অপরাহ্ন
বিনোদন, সর্বশেষ সংবাদ

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘তুমি ফিরে এসো’

  সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
সোহেল খানের পরিচালনায় ‘তুমি ফিরে এসো’

এম এ সালাম রুবেল স্টাফ রিপোর্টারঃ

বিনোদন এমন একটি কাজ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয় এবং অবসর সময় কাটানোর একটি মাধ্যম, যার মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, নাচ, বই, খেলাধুলা, ও ডিজিটাল কনটেন্ট। এমনি বিষয় মাথায় রেখে সোহেল খানের আবারো নতুন একটি মিউজিক ভিডিও ‘তুমি ফিরে এসো’ নির্মাণ করেছেন।

আবেগঘন এই গানটির কথায়-সুরে আধুনিকতা ও অনুভূতির সুন্দর মেলবন্ধন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মোঃ আসিফের কথায় ও সুরে, এ আর এন্ড রইয়ের সংগীতে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সুফিয়ান পরশ।

মিউজিক ভিডিওতে মডেল হিসেবে এ সময়ের চিত্র নায়িকা ইরা তালুকদার ও সুফিয়ান পরশ অভিনয় করেছেন। এই গল্পভিত্তিক ভিডিওতে প্রেম, প্রতিশ্রুতি ও অপেক্ষার অনুভূতিকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্যামেরায় ছিলেন মেহেদী আল মুজাহিদ, এবং এডিট এন্ড কালার করছেন সিনে প্রোডাকশন টিম।

পরিচালক মোঃ সোহেল খান মন্তব্য করেছেন, ‘তুমি ফিরে এসো’ সুফিয়ান পরশের গাওয়া একটি দুর্দান্ত গান। মিউজিক ভিডিওতে চিত্র নায়িকা ইরা তালুকদার ও সুফিয়ান পরশ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছেন। বর্তমান সময়ের দর্শকদের রুচি ও পছন্দের কথা বিবেচনায় রেখেই ভিডিওটি নির্মাণ করা হয়েছে। আমি আশা করছি গানটি শ্রোতা-দর্শকদের কাছে ভালো লাগবে।”

নির্মাতা সূত্রে জানানো হয়েছে, ১ জানুয়ারি এস টুন মিউজিক ইউটিউব চ্যানেলে মিউজিক ভিডিওটি প্রকাশিত হবে। প্রকাশের পর গানটি দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে—এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

