স্বপদে ফিরলেন বিএনপি নেতা মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ আহম্মেদ তালুকদারের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গত ৫ মার্চ মাসুদ আহম্মেদ তালুকদারের দলীয় প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছিল। এখন থেকে তিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবেই সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন।
দলীয় চিঠি পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার সারাবাংলাকে বলেন, ‘দলের চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’