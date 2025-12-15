স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সিইসি নৈতিকভাবে দায়িত্বে থাকতে পারেন না: নাহিদ

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নৈতিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্বে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজিত সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। অবিলম্বে এ অবস্থান প্রত্যাহার করতে হবে।’
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নৈতিকভাবে এই দায়িত্বে থাকতে পারেন না। ৫ আগস্টের পর থেকে মামলা বাণিজ্য চলছে, অথচ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো দৃশ্যমান উন্নতি নেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘হাদির ওপর হামলা কেবল একজন ব্যক্তির ওপর হামলা নয়—এটি বাংলাদেশের ওপর হামলা। আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে আমরা বার্তা দিতে চাই, বাংলাদেশ ও জুলাই বিপ্লবের শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ।’
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বিরোধী দল দমনে ব্যবহার করা হয়েছে। গুম-খুনের ঘটনায় তারা ছিল দক্ষ, অথচ এখন খুনিদের ধরতে পারছে না। ডিপস্টেট নিয়ে কথা বলতে হবে। ১৯৭১ সাল থেকেই প্রতিরোধের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখনো চলমান। কাল আমরা উৎসব করতে নয়, প্রতিরোধের যাত্রায় নামব।’
হাদির ওপর হামলার প্রসঙ্গে ভারতের ভূমিকা টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ভারত যদি মনে করে আগের মতো হস্তক্ষেপ করবে, নির্বাচনে কারচুপি করবে, তাহলে আমরা সেটি ভুল প্রমাণ করব। ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। ভারতকে এই বাস্তবতা মাথায় রাখতে হবে ‘
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় এর জবাব দেওয়া হবে।’
সমাবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও ছাত্র প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বক্তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার, সুষ্ঠু তদন্ত এবং একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানান।