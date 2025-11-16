রবিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:১৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
When Shehnaaz Gill’s Tribute To Sidharth Shukla With ‘Tu Yaheen Hai’ Left The Internet Emotional | Watch IND vs SA: ‘Can’t call ourselves top Test side’ – Ex-cricketers hit out after India’s defeat in Kolkata | Cricket News ‘স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে’ ‘Nepotism Can Get A Debut, Not A Life-Long Career’: Kareena Kapoor | Bollywood News ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১১৩৯ ‘You deserve to lose’: Ex-England captain’s brutal attack on Team India, Eden Gardens pitch, hails WTC champs | Cricket News No demons? Eden surface draws fire after India’s shock defeat | Cricket News Rashmika Mandanna Stuns In New Look From Cocktail 2 Sets, BTS Photo Goes Viral | Bollywood News Priyanka Chopra Shares Varanasi Teaser, Says ‘Just A glimpse Yet So Much More’ | Regional Cinema News সিটি, ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘাত এড়াতে শান্তি কমিটি গঠন
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে’

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
‘স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে’


‎ঢাকা: কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, জনগণকে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারলেই দেশে শান্তি ফিরবে। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে নির্বাচন কমিশন সরকারের ‘মন্ত্রী’ হিসেবে কাজ করেছে; এবার ইসির সামনে আস্থা ফেরানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। মানুষ তিনবার ভোট দিতে পারেনি জানিয়ে তিনি বলেন, না খেয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু ভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি না।

‎রোববার (১৬ নভেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ করে তিনি এ কথা বলেন।

সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনসহ অন্য চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

কাদের সিদ্দিকী বলেন, আজ তিনি প্রস্তাব দেখতে আসেননি, এসেছেন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে সম্মান জানাতে এবং সংলাপে অংশ নিতে।

‎তিনি জানান, সরকারের ডাকে আলোচনায় যাওয়ার বিষয়ে তার অনীহা বহুদিনের। ‘১৫ মাস হলো, সরকার ডাকলে আর যাই না। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত সরকারের ডাকে আলোচনায় যাওয়ার প্রশ্নই আসে না, মন্তব্য করেন তিনি।

‎কাদের সিদ্দিকী বলেন, নিবন্ধিত দল ৪০-৫০টি হলেও আলোচনা হয় দুই–তিনটির সঙ্গে, এটি কোনোভাবেই নিরপেক্ষ নয়। তার ভাষায়, অতীতে এমন অবস্থাও তৈরি করা হয়েছিল যেন ‘শেখ হাসিনাই বাংলাদেশ, শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগই বাংলাদেশ।’

‎তিনি বলেন, জয় বাংলা বলা অপরাধ হতে পারে না। এই স্লোগানের জন্য মানুষকে কারাবন্দি করা হলে ইতিহাসের কাছে জবাব দিতে হবে।

‎অতীত নির্বাচন প্রসঙ্গে কাদের সিদ্দিকী জানান, তার নিজের অভিজ্ঞতায় ভোটকেন্দ্রের ফলাফল পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। এক কেন্দ্রে ১৭০৮ ভোট ২৬০০-তে উন্নীত হওয়ার উদাহরণ দেন তিনি।

‎বঙ্গবীর অভিযোগ করেন, আন্দোলন–পরবর্তী সময়ে কিছু রাজনৈতিক শক্তি মুরুব্বিদের মানে না, বাংলাদেশের ইতিহাসকে অস্বীকার করে—যা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক।

‎তিনি আরও বলেন, টাকা খেলে বা মানুষ মারলে শাস্তি হওয়া উচিত, কিন্তু আন্দোলনের কারণে শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। যদি বলেন শেখ হাসিনা অপসারণের কারণে শাস্তি দিতে হবে, তাহলে আল্লাহকে শাস্তি দিতে হবে, মন্তব্য করেন তিনি।

‎গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে করার সিদ্ধান্তকে ‘বড় অসংগতি’ আখ্যা দিয়ে কাদের সিদ্দিকী বলেন, চারটি প্রশ্নে ভোটাররা দুইটি ‘হ্যাঁ’ এবং দুইটি ‘না’ দিতে পারবে কি না—তা জনগণ জানে না। অংশগ্রহণ কম হলে পুরো নির্বাচনই প্রশ্নবিদ্ধ হবে বলে তিনি সতর্ক করেন।

‎বঙ্গবীর বলেন, ‘আপনারা যদি জনগণকে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই দেশের শান্তি ফিরবে। সুইজারল্যান্ডের চেয়েও শান্ত দেশ হতে পারে বাংলাদেশ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
When Shehnaaz Gill’s Tribute To Sidharth Shukla With ‘Tu Yaheen Hai’ Left The Internet Emotional | Watch

When Shehnaaz Gill’s Tribute To Sidharth Shukla With ‘Tu Yaheen Hai’ Left The Internet Emotional | Watch

‘Nepotism Can Get A Debut, Not A Life-Long Career’: Kareena Kapoor | Bollywood News

‘Nepotism Can Get A Debut, Not A Life-Long Career’: Kareena Kapoor | Bollywood News

Rashmika Mandanna Stuns In New Look From Cocktail 2 Sets, BTS Photo Goes Viral | Bollywood News

Rashmika Mandanna Stuns In New Look From Cocktail 2 Sets, BTS Photo Goes Viral | Bollywood News

Priyanka Chopra Shares Varanasi Teaser, Says ‘Just A glimpse Yet So Much More’ | Regional Cinema News

Priyanka Chopra Shares Varanasi Teaser, Says ‘Just A glimpse Yet So Much More’ | Regional Cinema News

‘স্বাধীন ভূখণ্ডে জন্ম ও বসবাসকারী সকলে আমরা বাংলাদেশী’

‘স্বাধীন ভূখণ্ডে জন্ম ও বসবাসকারী সকলে আমরা বাংলাদেশী’

‎ইসির সংলাপে ইসলামী ঐক্যজোটের ২ গ্রুপের হট্টগোল

‎ইসির সংলাপে ইসলামী ঐক্যজোটের ২ গ্রুপের হট্টগোল

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST