ময়মনসিংহ: বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, ‘স্বাধীন ভূখণ্ডে জন্ম ও বসবাসকারী সকলে আমরা বাংলাদেশী। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রেইনবো নেশন এবং ইনক্লুসিভ সোসাইটি গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি যার যার, রাস্ট্র সবার, সবার উপরে বাংলাদেশ-এই চিন্তা চেতনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’
তিনি রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে গারো সম্প্রদায়ের নবান্ন উৎসব ওয়ানগালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
আলোকিত হালুয়াঘাট ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমীর যৌথ আয়োজনে একাডেমীর মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উৎসবের সভাপতি একাডেমীর পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার প্রলয় স্নাল।
অনুষ্ঠানের শেষভাগে ছিল জুম নৃত্যসহ আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বিভিন্ন গির্জা এবং গোত্র প্রধানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিপুল সংখ্যক গারো, বাঙালী উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।