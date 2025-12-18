বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Jennifer Lawrence On Why She Doesn’t Watch Her Films: ‘Never Made Something Like Titanic’ | Hollywood News Devon Conway, Tom Latham script history; break 95-year-old record to become first pair to… | Cricket News Suriya Gifts Gold Chain To One-Year-Old Baby Boy, His Sweet Gesture Wins Hearts | Watch | Tamil Cinema News ‘Protect the match-winner’: Ex-India batter warns on Jasprit Bumrah workload ahead of T20 World Cup | Cricket News ইউটিউবে স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান শুনবেন যেভাবে Karan Johar Is Looking Forward To Aditya Dhar’s Next After Dhurandhar: ‘More Power To Him’ | Bollywood News ‘Stop winter cricket in North India’: Rajeev Shukla sounds alarm after Lucknow T20I abandoned due to fog | Cricket News হাজারীবাগে এনসিপির নেত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার জাতির উদ্দেশে ট্রাম্পের ভাষণ, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা Hugh Jackman Calls Song Sung Blue A ‘Working-Class Fairytale’, Film Releases In India On THIS Date | Hollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

হাজারীবাগে এনসিপির নেত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
হাজারীবাগে এনসিপির নেত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার


ঢাকা: রাজধানীর হাজারীবাগে একটি ছাত্রী হোস্টেল থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক নেত্রী জান্নাতারা রুমীর (৩০) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালে হাজারীবাগের জিগাতলা পুরাতন কাঁচাবাজার রোড এলাকায় অবস্থিত জান্নাতী ছাত্রী হোস্টেলের পঞ্চম তলা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

তিনি এনসিপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ধানমন্ডি থানা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী ছিলেন।

হাজারীবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে হোস্টেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জানা যায়, জান্নাতারা রুমী গত এক মাস ধরে আওয়ামী লীগের ক্রমাগত সাইবার বুলিং, হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি পেয়ে আসছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই হোস্টেলে বসবাস করছিলেন। নিহত জান্নাতারা রুমী নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার নাজিরপুর থানার বাসিন্দা মো. জাকির হোসেনের মেয়ে। তার মায়ের নাম নুরজাহান বেগম।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Jennifer Lawrence On Why She Doesn’t Watch Her Films: ‘Never Made Something Like Titanic’ | Hollywood News

Jennifer Lawrence On Why She Doesn’t Watch Her Films: ‘Never Made Something Like Titanic’ | Hollywood News

Suriya Gifts Gold Chain To One-Year-Old Baby Boy, His Sweet Gesture Wins Hearts | Watch | Tamil Cinema News

Suriya Gifts Gold Chain To One-Year-Old Baby Boy, His Sweet Gesture Wins Hearts | Watch | Tamil Cinema News

ইউটিউবে স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান শুনবেন যেভাবে

ইউটিউবে স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান শুনবেন যেভাবে

Karan Johar Is Looking Forward To Aditya Dhar’s Next After Dhurandhar: ‘More Power To Him’ | Bollywood News

Karan Johar Is Looking Forward To Aditya Dhar’s Next After Dhurandhar: ‘More Power To Him’ | Bollywood News

জাতির উদ্দেশে ট্রাম্পের ভাষণ, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা

জাতির উদ্দেশে ট্রাম্পের ভাষণ, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা

Hugh Jackman Calls Song Sung Blue A ‘Working-Class Fairytale’, Film Releases In India On THIS Date | Hollywood News

Hugh Jackman Calls Song Sung Blue A ‘Working-Class Fairytale’, Film Releases In India On THIS Date | Hollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST