হাদিকে গুলির ২৪ ঘণ্টা পার, পুলিশ বলছে রাতেই মামলা হবে

  শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
হাদিকে গুলির ২৪ ঘণ্টা পার, পুলিশ বলছে রাতেই মামলা হবে


ঢাকা: ‎ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে গুলি করার ২৪ ঘণ্টা পার হলেও এখনো জড়িত কাউকে ধরতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এমনকি এখনও (২৮ ঘণ্টা) থানায় মামলা হয়নি। তবে পুলিশ বলছে, মামলার সব প্রস্তুতি শেষ। রাতেই মামলা হবে।

‎শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে মতিঝিল বিভাগের উপ কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদ এতথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মামলার সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। রাতেই মামলা হবে। ভিকটিমের পরিবার থেকে এই মামলা করা হচ্ছে।

ডিসি আরও বলেন, গুলি বর্ষণকারীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সবার সহযোগিতা পেলে শিগগিরই জড়িতদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

এদিকে পল্টন থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রকিবুল হাসান বলেন, মামলার কাজ চলমান রয়েছে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি দেখভাল করছেন।

‎এর আগে ‎শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর দুপুর ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় হাদিকে চলন্ত অবস্থায় খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী।

সিসিটিভির একাধিক ফুটেজে দেখা যায়, হাদির মাথার কাছে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে দ্রুত পালিয়ে যায়।

এরপর গুরুতর অবস্থায় হাদিকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে একটি অপারেশন শেষে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন আছেন।

হাদিকে গুলিবর্ষনকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। অন্যদিকে হামলাকারীদের ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।





