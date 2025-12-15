হাদির ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ফরিদপুরে মশাল মিছিল

ফরিদপুর: জুলাইযোদ্ধা ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ফরিদপুরে মশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে থেকে এই মশাল মিছিলটি বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো ঘুরে নিউমার্কেটে জনতা ব্যাংকের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার মুখ্য সংগঠক আনিসুর রহমান সজলের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার আহবায়ক কাজী রিয়াজ, সংগঠক শাহীন বাসার, যুগ্ম আহ্বায়ক এনামূল চৌধুরী প্রমুখ।
এসময় বক্তরা বলেন, হাদির উপর হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জুলাইযোদ্ধাদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। তাই হাদির উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান তারা। এছাড়াও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর হোসেনের পদত্যাগের দাবি জানায়। এসময় বিভিন্ন স্লোগান দেয় বিক্ষোভকারীরা। পরে হাদির সুস্থতায় দোয়া করা হয়।